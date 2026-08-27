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Olimpia vs. Saprissa: ¿A qué hora y por qué canal para ver el clásico por la Copa Centroamericana?

Definen el primer lugar del grupo C en un clásico regional en Tegucigalpa

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Por Hillary Chinchilla Marín

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Olimpia y Saprissa protagonizarán esta noche uno de los partidos más atractivos de la Copa Centroamericana, un clásico regional en el que, pese a que ambos equipos ya están clasificados, estará en juego el primer lugar del grupo C.

Hondureños y morados llegan a la última jornada en absoluta igualdad: ambos tienen nueve puntos y la misma diferencia de goles, por lo que detalles mínimos podrían terminar definiendo cuál avanza como líder.

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El enfrentamiento reunirá a dos de los clubes más grandes del área en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras. La paridad es tal que incluso una tarjeta amarilla puede hacer la diferencia a la hora de establecer las posiciones.

Saprissa visita a Olimpia en un duelo que definirá el primer lugar del grupo C de la Copa Centroamericana.
Saprissa visita a Olimpia en un duelo que definirá el primer lugar del grupo C de la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

¿A qué hora juega Saprissa contra Olimpia y dónde ver?

El Olimpia vs. Saprissa está programado para esta noche a las 8:30 p. m.

El clásico centroamericano se podrá observar por ESPN y Disney Plus, las señales indicadas para seguir el compromiso de la Copa Centroamericana.

Nota realizada con ayuda de la IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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