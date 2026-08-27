Medford sacó pecho con un tema antes de jugar ante Olimpia que picará a muchos manudos

Hernán Medford defendió porqué Saprissa y Olimpia son los equipos más grandes de Centroamérica. (Jose Cordero/José Cordero)

Hernán Medford, técnico del Saprissa, fue muy directo y claro al decir que este miércoles en el estadio Nacional de Tegucigalpa en Honduras jugarán los dos equipos más grandes de Centroamérica, tanto en la actualidad como a nivel histórico.

Medford habla de la rivalidad entre Saprissa y Olimpia

En una conferencia abarrotada con unos 40 medios de comunicación, al entrenador morado le preguntaron en varias ocasiones sobre la rivalidad con el Olimpia y si estaban frente a frente los dos clubes más grandes del área, en lo que no dudó en responder.

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“La historia se respeta y esta dice que Saprissa y Olimpia son los que más han ganado, no es porque lo quiero decir yo, ni lo digan ustedes. El fútbol se maneja con estadísticas y los que tienen las mejores, son de los que más se habla.

“Al cruzarse dos equipos históricos como estos, entonces se considera el clásico. La historia no se borra, se respeta y ante un respeto hacia Saprissa, que es un equipo tradicional en Centroamérica, igual que Olimpia y es algo que no cambiará, seguirá intacto siempre, así se verá en el partido”, comentó.

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Saprissa y Olimpia, los más ganadores de Centroamérica

Morados y albos tienen 40 títulos en sus respectivas ligas, los más ganadores de sus países y los de más cetros en el istmo.

A nivel internacional no se veían desde el 2019 cuando se midieron en la antigua Liga Concacaf, una serie cuyo global acabó 4-3 a favor de los ticos. El último año en el que los morados ganaron un título internacional.

Olimpia se midió a Alajuelense el año pasado en Tegucigalpa, duelo en el que quedó eliminado. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Medford destaca el ambiente para el partido

“Esto es un ingrediente extra, habla de que es el mejor de la historia, creo que todos lo ven por ahí, el ambiente estará muy bien. En mi vida había visto tantos periodistas en un partido de Centroamérica, lo que significa que ustedes están igual de entusiasmados que nosotros para un partido de esta clase”, comentó.

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El respeto de Medford por el fútbol hondureño

Medford fue muy respetuoso del León blanco y del fútbol catracho, liga en la que trabajó cuando dirigió al Real España, club con el que alzó el título del Apertura 2013.

“La liga hondureña y costarricense están bien, a nivel de otras cosas, tal vez sí nos hemos quedado, no tanto a nivel de equipos sino de selecciones que han quedado debiendo y eso sí lo tenemos bien claro y nos hemos quedado en eso, no nos cegamos”.

“Equipos como Olimpia y Saprissa están tratando de cambiar eso, son los equipos que llevan la mayoría de jugadores a la selección, hacer las cosas bien en el equipo, para que se vea reflejado en otro ámbito. Hay que trabajar un poquito más en eso”, destacó.