Olimpia llega en gran momento al duelo contra Saprissa por el liderato

Este jueves, el Deportivo Saprissa tendrá un reto mayúsculo al visitar a un Olimpia de Honduras que llega con un paso casi perfecto a este encuentro.

Los tibaseños necesitan ganar para ser el primer lugar de su grupo; no obstante, los olimpistas llegan a este duelo ante los nacionales con puras victorias en todas las competencias, a excepción de su último duelo el domingo anterior ante Olancho, por la liga de Honduras, en el que igualaron agónicamente a un tanto en condición de visitantes.

Olimpia llega con paso casi perfecto a partido contra Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Los dirigidos por Eduardo Espinel empezaron el semestre ganando la Supercopa de Honduras tras superar al monarca catracho, Motagua, con lo que ya suman un cetro este semestre.

Los leones hondureños empezaron por el certamen doméstico con una victoria ante Lobos por 2-0, seguidamente superaron a Juticalpa por 1-3, y posteriormente se impusieron por 3-1 en el Clásico Nacional catracho al Motagua, y empataron recientemente ante Olancho.

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Por la Copa Centroamericana, los albos superaron en la primera jornada al Deportivo Mixco de Guatemala por 2-0; seguidamente, se impusieron por 1-2 al Umecit 1-2 al Umecit y luego superaron al Alianza canalero por 1-3.

La última derrota oficial de los olimpistas fue el 15 de mayo en la fase definitiva del torneo hondureño, por 1-0, juego que generó que perdieran el certamen hondureño previo a la final en la que Motagua se coronó campeón de Honduras.