Así reaccionó Roberto Artavia al ser consultado por la salida gratuita de Jefferson Brenes

La salida de Saprissa del volante Jefferson Brenes generó una ola de críticas por parte de la hinchada morada, ya que salió gratis del club, algo que se le consultó al presidente.

En 120 Minutos, Roberto Artavia estuvo en una entrevista en la que se preguntó sobre el tema del mediocampista, a lo que este contestó lo siguiente:

Roberto Artavia no quiso hablar sobre la salida de Brenes. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“En el tema de Jefferson no tengo nada que agregar, lo que se iba a decir se dijo, hay un comunicado oficial del equipo y ya cualquier cosa que agreguemos es nada más seguirle dando vuelta a una bola que hace rato ya se fue, así que prefiero no agregar absolutamente nada”, aseguró don Roberto.

Posteriormente al mandatario tibaseño se le hizo la pregunta acerca de la posibilidad de que lleguen refuerzos en la media cancha tras la salida de Jefferson.

“Tenemos una enorme profundidad en ese campo, tenemos a Sebastián Padilla, a Sebastián Acuña, está Mathías Elizondo, entonces francamente no creo que no tengamos la capacidad de suplirlo y superarlo en el tiempo”, explicó.

Ante esos nombres, se le cuestionó acerca de que no dijo ningún hombre de corte creativo, por lo que Artavia respondió lo siguiente.

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“Andrey Soto juega ese papel perfectamente bien, y además Padilla y Elizondo pueden ser 5 o sino 8; por ende, contamos con ellos también. Hay que tener profundidad por cualquier situación que se presente”, agregó el mandamás de la institución saprissista.

Los de Tibás se miden en su próximo duelo al Olimpia de Honduras por la Copa Centroamericana el jueves a las 8:30 de la noche en Tegucigalpa.