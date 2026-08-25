Alonso Solís se une a Medford y a Lonis y critica fuertemente al VAR, vea lo que dijo el Mariachi

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El exjugador del Deportivo Saprissa Alonso Solís criticó fuertemente al arbitraje este lunes en el programa Contragolpe de Gaby Jiménez.

La leyenda morada dio estas declaraciones luego de analizar la conferencia de prensa del entrenador saprissista Hernán Medford, donde afirmó que el arbitraje del partido entre Inter de San Carlos y Saprissa fue mala leche.

Alonso Solís le tiró al arbitraje. (Instagram/Instagram)

“Si no es mala leche, es que son muy malos, pero ya a otro nivel. El árbitro central puede equivocarse, pero el VAR tiene todo para verlo y no lo hacen. Son remalos; por dicha no estoy dirigiendo y lo puedo decir”, afirmó el saprissista.

Además, respaldó al ‘Pelícano’ Medford al coincidir en el actuar de los árbitros.

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“A mí me parece que si usted tiene las repeticiones, tiene todo para ver y no corrige, usted dice que son mala leche, tiene razón Hernán,” recalcó el panelista.

También aprovechó y le mandó un dardo a la tercera división.

“Y de LINAFA mejor ni hablemos,” dijo el morado.

El Mariachi actualmente es el entrenador del Municipal Desamparados ACF de la segunda B de Linafa.