Esto pasó con la revisión de la jugada que hizo explotar a Hernán Medford ante Inter San Carlos

La jugada más polémica del juego entre Inter San Carlos y Saprissa fue la acción en la que no se señaló como penal una falta sobre Luis Paradela cuando el compromiso estaba sin anotaciones.

Jugada que hizo explotar al Pelícano no se reveló lo que pasó en la Sala VOR. (Albert Marin /Albert Marin)

Dicha acción, o inacción en este caso, generó mucha controversia, ya que Hernán Medford llamó “mala leche” a los del VAR; no obstante, ante la expectativa de conocer la razón por la que no se pitó penal, no se publicaron, al menos al momento de la redacción de esta nota, lo que pasó en la Sala VOR.

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Este miércoles se revelaron los audios de otras jugadas polémicas, como lo fueron una posible roja en el duelo entre Alajuelense y San Carlos, además de un posible penal sobre Cartaginés en su visita a Escorpiones, pero la supuesta falta dentro del área a favor de los de Tibás no, por lo que no se sabe que opina la Comisión de Arbitraje sobre esa acción.