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Esto pasó con la revisión de la jugada que hizo explotar a Hernán Medford ante Inter San Carlos

Posible penal sobre Paradela no se mandaron los audios del VAR

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Por Eduardo Rodríguez

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La jugada más polémica del juego entre Inter San Carlos y Saprissa fue la acción en la que no se señaló como penal una falta sobre Luis Paradela cuando el compromiso estaba sin anotaciones.

02 de agosto del 2026. Estadio Ricardo Saprissa. 16:00 hrs. El Deportivo Saprissa se enfrenta al San Carlos FC en la jornada 2 del Torneo de Apertura 2026 del Campeonato Nacional de fútbol de la Primera División. En la foto: los técnicos Hernán Medford y Walter Centeno y acciones importantes del juego. Foto: Albert Marin.
Jugada que hizo explotar al Pelícano no se reveló lo que pasó en la Sala VOR. (Albert Marin /Albert Marin)

Dicha acción, o inacción en este caso, generó mucha controversia, ya que Hernán Medford llamó “mala leche” a los del VAR; no obstante, ante la expectativa de conocer la razón por la que no se pitó penal, no se publicaron, al menos al momento de la redacción de esta nota, lo que pasó en la Sala VOR.

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Este miércoles se revelaron los audios de otras jugadas polémicas, como lo fueron una posible roja en el duelo entre Alajuelense y San Carlos, además de un posible penal sobre Cartaginés en su visita a Escorpiones, pero la supuesta falta dentro del área a favor de los de Tibás no, por lo que no se sabe que opina la Comisión de Arbitraje sobre esa acción.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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