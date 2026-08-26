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Jonathan McDonald sufrió un duro momento tras su retiro del fútbol

McDonald habría sido víctima de un robo en su vehículo

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Por Eduardo Rodríguez

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El ahora exfutbolista Jonathan McDonald, recibió una lamentable noticia relacionada con su vehículo en San Carlos.

Según información del periodista Allan Jara, al exjugador le tacharon el carro en Ciudad Quesada.

23 de agosto de 2026. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense juega contra la Asociación Deportiva San Carlos en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura de la Liga Promérica. Otro dato relevante del juego es el retiro oficial del delantero Jonathan McDonald del fútbol. En la foto: Ismael Rescalvo técnico de la liga y Walter Centeno de San Carlos. Retiro del jugador Jonathan Mcdonald. Jugadas relevantes del partido. Foto: Albert Marin
A McDonald le habrían tachado el carro. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

El comunicador informó que al vehículo del Bicmac le rompieron los vidrios laterales y le robaron dinero, así como artículos personales y objetos de sus hijos.

En una fotografía publicada por el mencionado periodista, se puede ver el carro del lado del copiloto sin la ventana.

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Según la información, Jonathan dejó estacionado su carro en la ciudad deportiva de Ciudad Quesada, lugar en el que sufrió el lamentable hecho.

El lugar es un complejo deportivo donde se realizan actividades como fútbol, natación y atletismo, entre otras, al que muchas personas suelen asistir.

En La Teja consultamos al Organismo de Investigación Judicial para conocer más detalles al respecto del robo contra el exgoleador nacional; sin embargo, nos respondieron que se le hizo la consulta directa al de San Carlos y afirmaron que al momento de la redacción de esta nota no han recibido ningún tipo de denuncia por parte de Jonathan McDonald tras lo ocurrido en San Carlos con su carro.

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Jonathan McDonald
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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