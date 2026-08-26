Jonathan McDonald sufrió un duro momento tras su retiro del fútbol

El ahora exfutbolista Jonathan McDonald, recibió una lamentable noticia relacionada con su vehículo en San Carlos.

Según información del periodista Allan Jara, al exjugador le tacharon el carro en Ciudad Quesada.

A McDonald le habrían tachado el carro. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

El comunicador informó que al vehículo del Bicmac le rompieron los vidrios laterales y le robaron dinero, así como artículos personales y objetos de sus hijos.

En una fotografía publicada por el mencionado periodista, se puede ver el carro del lado del copiloto sin la ventana.

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Según la información, Jonathan dejó estacionado su carro en la ciudad deportiva de Ciudad Quesada, lugar en el que sufrió el lamentable hecho.

El lugar es un complejo deportivo donde se realizan actividades como fútbol, natación y atletismo, entre otras, al que muchas personas suelen asistir.

En La Teja consultamos al Organismo de Investigación Judicial para conocer más detalles al respecto del robo contra el exgoleador nacional; sin embargo, nos respondieron que se le hizo la consulta directa al de San Carlos y afirmaron que al momento de la redacción de esta nota no han recibido ningún tipo de denuncia por parte de Jonathan McDonald tras lo ocurrido en San Carlos con su carro.