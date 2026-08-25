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Jonathan Mcdonald confesó la gran espinita que le quedó en su carrera

Jonathan McDonald confesó la gran espina en su carrera recién concluida.

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Por Eduardo Rodríguez y Yenci Aguilar Arroyo
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Jonathan McDonald dejó el fútbol profesional el pasado domingo tras el juego entre Alajuelense y San Carlos en el estadio Morera Soto.

Luego del duelo disputado en Alajuela, al exgoleador nacional se le consultó qué le faltó en su carrera, a lo que McDonald respondió sin titubeos.

23 de agosto de 2026. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense juega contra la Asociación Deportiva San Carlos en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura de la Liga Promérica. Otro dato relevante del juego es el retiro oficial del delantero Jonathan McDonald del fútbol. En la foto: Ismael Rescalvo técnico de la liga y Walter Centeno de San Carlos. Retiro del jugador Jonathan Mcdonald. Jugadas relevantes del partido. Foto: Albert Marin
McDonald dijo la gran espinita que le quedó en su carrera. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

“Lo he dicho algunas veces y es la Selección; creo que es lo único que me faltó ponerle un check, ya que gané títulos nacionales, también de goleo, fui a jugar a Europa, un mundial menor, jugué a estadio lleno y también vacío en plena pandemia. Creo que viví de todo”, aseguró el ahora exfutbolista sobre su carrera.

Jonathan también dijo que las cosas que le quedan más desde el punto de vista del ser humano.

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“Con todo lo lindo que me deja el fútbol, como lo son los amigos, admiración y con todo lo que logré alcanzar, todas las vivencias, esto que pasé a lo largo de mi carrera, las cosas buenas y malas siempre las voy a atesorar”, añadió el ariete.

McDonald será recordado por su importante paso en el equipo de sus amores, la Liga Deportiva Alajuelense, con el que se convirtió en el máximo anotador en clásicos nacionales contra Saprissa, con 17 goles.

Además, fue futbolista en el Herediano, con el que alcanzó el histórico cetro en el centenario del club, en 2021, contra Saprissa, así como su paso por San Carlos, clubes donde el histórico goleador destacó.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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