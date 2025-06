Erick Lonis habló de más y cometió una infidencia en su presentación en el Saprissa

Erick Lonis fue presentado este jueves como miembro del Comité Deportivo del Saprissa. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis, exportero y excapitán del Deportivo Saprissa, se animó a definir con una dura palabra la situación del Saprissa.

El turrialbeño fue presentado este jueves como miembro del Comité Deportivo del cuadro morado y reconoció que en la institución morada hay una crisis y le envió un claro mensaje a la afición.

“Yo he estado en este equipo 30 años y hemos pasado crisis. Yo he estado aquí en las crisis más duras. Yo vendí palcos virtuales, era el capitán, tenía mi futuro asegurado y vendí palcos virtuales, sabía lo que era ir a una empresa a vender palcos virtuales, ir de empresa a empresa, un momento difícil.

“Hubo momentos en donde nos debían seis meses de salario. Estuve en esa crisis. Cuando viene (Jorge) Vergara me lesioné otra vez y me retiré en las vacas gordas, pero no importa. He estado en dos crisis. Y las grandes instituciones siempre salen adelante, no se preocupen”, prometió.

Además, para el también empresario, esto le ayudará al club a salir más fortalecido para lo que se viene.

El excapitán le dijo al saprissismo que el equipo se volverá más fuerte. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Les voy a decir una cosa para para que entiendan tal vez los más jóvenes. En los años 70 se construyó este estadio y no había derechos de televisión, no había bancos privados, no había grandes patrocinios, no nos pagaban por transmitir los partidos y se hizo este estadio.

“A veces las instituciones necesitan pasar por este tipo de situaciones para salir adelante y lo vamos a lograr, estamos seguros. Vamos a salir más fortalecidos, como hemos salido fortalecidos de todas las crisis. Yo estoy seguro que eso va a ser así”, destacó el exportero.

De fichajes y más

Uno de los temas de los que Erick habló fue de la planilla actual y así habló de los jugadores más cuestionados por el saprissismo.

“En esta institución han venido excelentes jugadores y les ha llevado tiempo acostumbrarse. Son muy pocos los jugadores que llegan y rinden de forma inmediata. Hoy estamos en un mundo de inmediatez. Y esa exigencia y la inmediatez a veces hace que uno sea injusto.

“Los jugadores, la mayoría de las veces requieren tiempo, no es fácil acostumbrarse. Si el campeonato nacional hubiera sido de seis meses cuando yo vine, me hubieran echado en el primer torneo de apertura.

Lonis fue presentado este lunes, junto al jugador Mauricio Villalobos. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Entonces, como estamos en un mundo de inmediatez y de que todo tiene que ser ya, entonces nos hemos puesto poco tolerantes. Nuestra labor es ser más tolerantes, ser más analíticos, invertir en el jugador. Si un jugador tiene talento, es bueno, vino y no está bien, nosotros tenemos que preguntarnos por qué no le está yendo bien y tratar de ayudarlo y ponerle las condiciones para que le vaya bien. Así hicieron conmigo y así han han hecho con la mayoría de los jugadores”, explicó.

¿Habrá gerente deportivo?

Por el momento, en la institución tibaseñan no piensan en la figura de un gerente deportivo, quien se encargue de las contrataciones en el Monstruo.

“Tenemos que ser autocríticos. A título personal, lo que pienso: tenemos que analizar por qué hay que traer un gerente de otro país, por qué eso se ha instalado en el consciente de las personas. Somos un equipo que ha crecido. Hemos tenido extranjeros muy buenos y que son parte de la institución.

“Es posible, si luego del análisis esa es la decisión correcta, lo vamos a hacer. ¿Por qué no hacer como las empresas, que mandan a sus profesionales becados a aprender, formarse y seguir trabajando? ¿Cuáles jugadores se van a retirar y ver qué vocación tienen?“, destacó.

El exportero respondió sobre si le gustaría relevar a Juan Carlos Rojas, como presidente. (Jose Cordero)

Y otra de las preguntas que respondió Lonis fue si le interesa llegar a la presidencia del Saprissa, en caso de que Juan Carlos Rojas deje la institución.

“Hay cosas para las que uno sabe que no es bueno. Yo amo a esta institución y le puedo aportar desde muchas áreas. Ojalá fuera más en la cancha, pero hay cosas en las que no soy bueno. En la parte política no soy bueno, no sé el manejo de esas cosas”, dijo Lonis, quien agregó que un presidente debe tener mucha tolerancia.

“Sé que no es lo mío. Quienes me conocen saben que tengo problemas de comunicación, por la forma en que digo las cosas. Siempre he sido muy directo, a veces digo las cosas como las pienso y eso me trae problemas. No es característica de un presidente; un presidente tiene que ser tolerante y contar con mucho don de negociación”, afirmó Erick.