Erick Lonis le tiró con todo a Jafet Soto a raíz de la situación que pasa con Guanacasteca

Erick Lonis, exportero del Saprissa, le tiró con todo a Jafet Soto. Albert Marín. (Albert Marín)

El exportero Erick Lonis no se guardó nada y cuestionó el papel de Jafet Soto como dirigente del fútbol nacional, pues en su criterio, el presidente y técnico del Herediano dio inicio a situaciones que dañan el fútbol tico.

El excapitán de la Selección Nacional hizo un editorial en el programa Deporte Más de este domingo, en el que lamentó la situación por la que pasa Guanacasteca, al que le revocaron la licencia por parte del Comité de Licencias de la Fedefútbol, al comprobarse que el equipo nicoyano hizo cambios en su administración sin reportarlos a las autoridades correspondientes.

Ahí fue donde apareció el nombre de Jafet. Lonis presentó una entrevista del 2020, que Soto le dio a La Nación, en la que habló de la posible venta del Municipal Grecia y los contactos que hizo el dirigente para la venta de Fuerza Griega, la sociedad que administraba a las Panteras.

“Nosotros aquí casi nunca hablamos de Jafet porque, desde mi punto de vista, a veces, dice cosas que son totalmente sin sentido. Y no queremos entrar en un dime que te diré, porque cuando usted dice algo de Jafet, por alguna razón hay una maquinaria de redes sociales que te tira con todo. Cosa que a mí en lo personal me interesa poco.

“Y también hay un grupo, de relacionistas públicos, en el que yo siento que hay periodistas que no enfrentan los criterios que, a veces, Jafet muy equivocadamente, da. Como les dije, estoy totalmente seguro de que esa maquinaria se va a desatar en lo personal, cosa que a mí no me interesa. Pero sí me voy a defender, a curar en salud”, expresó.

Lonis expuso los puntos que prohíbe la FIFA sobre la administración en más de un equipo, que son:

Para Lonis, Jafet Soto podría ser el responsable de algunas situaciones irregulares en el fútbol tico. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

- Poseer y comerciar títulos o valores de otro club.

- Tener control sobre la mayoría de votos de los accionistas.

- Tener derecho a gestionar o cesar al personal de otro club relacionado.

- Tener cualquier tipo de poder en la gestión de otro club en lo administrativo o deportivo.

Y ahí señaló de nuevo a Jafet, porque, según Lonis, en esa entrevista, de hace cinco años, dijo que hacía esas cosas.

“No digo que lo que esté pasando es responsabilidad de él, pero yo siento que ahí es donde empezó esta afluencia de gente que vino aquí, y yo creo que ahora se les ha salido de las manos. Yo creo que hay que confrontar. Hay periodistas a los que les ha faltado confrontar eso, no entiendo la razón. Pero este tema de haber dejado que esto creciera es lo que nos tiene en esta situación.

“Nosotros tenemos la obligación de defender el fútbol, la transparencia del fútbol y cómo se inició eso, diay, se inició ahí. Ahora, lo que hay que hacer es investigar esto, investigar esto, cortar esto. Usted no nos sirve, nos está dañando el fútbol, está dejando a la gente sin fútbol”, agregó Lonis en referencia a Jafet.