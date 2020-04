Fue increíble porque pude celebrar un año más de vida (el lunes 6 de abril), si me pongo a ver meses atrás no sabía si iba a cumplir más años, para mí fue una alegría inmensa, no me hizo falta salir. Yo ahora celebro todos los días porque yo estuve a poco de morir. Me compraron un queque, me hicieron un rice and beans y estuve con la familia de mi novia.