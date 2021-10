Erick Rodríguez, técnico de Santos: “Lo que hace la derrota es alertarnos”

Erick Rodríguez, técnico de Santos de Guápiles, dijo que aunque perder nunca es lindo, siente que la sorpresiva derrota contra Jicaral llega en un buen momento.

La derrota por 3 a 2, en el Ebal Rodríguez, sacó a Santos de la zona de clasificación y le llegó cuando el equipo mejor rendimiento tenía, o sea, fue una especie de ubicatex para todos, ya que, pese al buen momento que pasan, aún no han ganado nada y por ende no se pueden relajar.

Erick Rodríguez dice que ante Jicaral controlaron el partido, pero hubo fallos defensivos.

Rodríguez atendió por teléfono a La Teja este lunes.

-¿Qué dejó de hacer Santos o qué hizo Jicaral para quitarle los tres puntos?

Jicaral vino bien cerrado atrás a buscar el error y se aprovechó de que, primero, no estuvimos finos en la definición y que defensivamente dimos mucha ventaja. Me parece que dos goles fueron exceso de confianza en la marca. Wálter Chévez, por ejemplo, remata en la zona de rebotes. Pero nosotros tuvimos un setenta por ciento de posesión de pelota, tuvimos el control de juego y más de veinte llegadas, pero fuimos vulnerables en defensa.

-La derrota llega cuando la tabla de posiciones se aprieta y, de hecho, su equipo sale de zona de clasificación...

Más allá de la tabla de posiciones, que sabemos que está cerrada, la derrota nos golpea a lo interno, no podíamos perder, era nuestra casa, teníamos 18 partidos de no perder en casa, pero el equipo está fuerte. Lo que hace la derrota es alertarnos de que tenemos que seguir corrigiendo, de que no nos podemos relajar porque para clasificar no podemos dejar pasar partidos como estos. El partido nos llega en bueno momento.

- ¿Sintió menosprecio en sus jugadores hacia el rival?

No. Lo que pasó es que estábamos muy ansiosos. Desde el primer minuto entendimos que el partido lo podíamos ganar, pero luego del gol nos confiamos un poco en ese momento y luego fueron cinco minutos y recibimos dos goles. En general, el equipo tuvo su propuesta, siempre tuvo el control de juego, sencillamente no estuvimos finos y fuimos vulnerables en defensa.

-¿Santos va a clasificar?

A como todos lo ven, vemos a Cartago fuerte, Heredia fuere, la Liga, Saprissa, Santos también está fuerte. Grecia es un candidato importante, Sporting tiene posibilidades. Veo a Santos compitiendo y eso no va a cambiar hasta la última fecha.

- Su familia vive en Liberia y usted entrena en Guápiles, ¿cómo usted, siendo tan familia, maneja esa parte?

En este caso, mi familia me está visitando. Cuando tengo algunos espacios voy allá, pero regularmente ellos son los que vienen. Intentamos tratar de que no pase más de una semana sin vernos.

-Y con el calendario tan apretado, ¿ha podido mantenerlo últimamente?

Ya teníamos quince días de no compartir. Por eso mi esposa vino con mis hijos y se quedaron una semana. Estuvieron acá. Acaban de irse.

Don Erick quiso compartir esa foto con su linda familia. Cortesía Don Erick quiso compartir esa foto con su linda familia. Cortesía (Cortesía )

- Imagino que esas visitas le recargan las pilas...

Por ellos es que uno trabaja y se esfuerza, por dar alegrías a ellos. Compartir con ellos es una motivación extra. Tenemos una bonita relación de 26 años de casados, nos llevamos bien y recibo un apoyo incondicional de ellos pese a la distancia, aunque ya tenemos algún tiempo así porque estuve con Jicaral y con San Carlos también.

- ¿Vinieron todos?, ¿fueron al estadio?

No fueron al estadio. El mayor tiene 25, luego uno de 18 y la pequeña de catorce. El mayor no vino porque trabaja en Condovac La Costa, en Guanacaste. Cuando yo voy allá es cuando tenemos más contacto.