¿Es cierto que en el Chirripó han visto ovnis? Un experto nos cuenta su experiencia

En torno al Cerro Chirripó hay mitos y uno de ellos es que han visto ovnis en sus alrededores. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Si usted quiere llegar a la cima del cerro Chirripó, le contamos que un elemento paranormal podría ser otra razón para ascender hasta el “techo” de nuestro país.

El Chirripó por sí solo es sinónimo de magia y hay quienes aseguran ver ovnis durante su travesía a la montaña más alta del país (3.820 metros), lo que se ha convertido en una leyenda popular entre quienes logran hacer este espectacular recorrido.

Pero ¿se han visto ovnis en los alrededores del cerro Chirripó?

Alejandro Sáenz, arquitecto y ufólogo aficionado, contó que ha llegado a la cima del Chirripó en 21 ocasiones y lo que lo enamora de este lugar es la magia que encierra.

“En el tema de ovnis he visto, con los grupos que he llevado, luces, zonas iluminadas donde no hay luz y los guardaparques nos han comentado que la zona es muy frecuentada por ovnis”, comentó.

Al experto, además, le ha llegado material de otras personas, quienes aseguran ver objetos volando en las cercanías del cerro.

A Alejandro le han llegado estas imágenes de objetos que han volado en los alrededores del Chirripó. Cortesía.

Sáenz comentó que en una ocasión, mientras hacía el ascenso con un grupo, logró ver una esfera que los estaba siguiendo. En ese momento no pudo documentarlo, porque la tecnología del momento no se lo permitió.

“Era una esfera plateada y en otra ocasión, llegando a los Crestones, en una vuelta, se vio un objeto cerca de una nube. Los guardaparques también nos han contado que han visto objetos que no tienen relación alguna con el parque”; afirmó.

El experto también recordó que en más de una ocasión se han escuchado sonidos que no tuvieron que haberse escuchado en el lugar.

“Este grupo iba con un pensamiento muy escéptico y cerca de Los Crestones se empezó a generar un silbido, que se dice que se genera por los bordes de las piedras y el viento como si fuera una ocarina gigante y parecen cánticos, esas personas terminaron llorando.

El arquitecto Alejandro Sáenz ha visto ovnis en las cercanías del Chirripó. John Durán. (JOHN DURAN)

“Otra cosa que pasa en el Chirripó es que debido al esfuerzo mental que hacen los caminantes se les despierta una fuerte conexión de voluntad. Es decir, las personas inician el ascenso con la voluntad física y la condición física les dura 4 kilometros, los otros 10 tienen que mentalizarse interiormente y se le salen cosas que uno no sabía que tenían, se despierta una fuerte conexión de voluntad, ya que las personas suben con una dinámica y bajan con otra”.

Alejandro compartió la vivencia de unos turistas alemanes, que le llamaron mucho la atención y que no encuentra todavía una explicación sobre lo que les sucedió.

“En una ocasión, estos turistas iban recorriendo los primeros 14 kilómetros y de un momento a otro pasaron del kilómetro 7 al 9 y no saben cómo lo lograron.

“Me parece que hay situaciones de efecto temporal e hicieron el recorrido en la mitad del tiempo que suele hacerse, porque ese ascenso se logra en tres horas y media y no se explican cómo sucedió”; destacó.

Estos objetos se vieron hace algunos años. Cortesía. (Alejandro)

Mágico

Sáenz agregó que el Chirripó, por sí solo encierra una magia que tienen pocos lugares en el mundo.

“Los antiguos bribris y cabécares llegaban al lugar para venerarlo, para hacer bautizos espirituales, por la vibra que tiene el lugar.

“Soy arquitecto y he investigado, he leído libros en los que se habla de lugares que tienen una energía o un electromagnetismo muy sano y en el caso del Chirripó, este tiene una frecuencia sumamente especial, que genera una ionización muy alta a nivel de cuerpo magnético y es muy saludable. Y no hay muchos puntos como estos en el planeta”, añadió.

El experto recalcó que el cerro es uno de los lugares favoritos de los chamanes ticos, llamados awá, precisamente por la energía que posee.