¿Es Iñaki Alonso un candidato para dirigir a Saprissa?

Iñaki Alonso, entrenador español que dirigió a Saprissa, estuvo en Costa Rica hace poco y dentro del saprissismo, es uno de los nombres que suena para dirigir al equipo, tras la destitución, este lunes, de José Giacone.

Iñaki Alonso fue sucampeón con el Monstruo. (Archivo/Archivo)

No obstante, entre los nombres que analiza la dirigencia no está el del español. Saprissa baraja los nombres de Hernán Medford, Paulo Wanchope, Minor Díaz y Douglas Sequeira.

La Teja contactó al entrenador ibérico para acabar con el rumor. Está enterado de la destitución de José Giacone, pero aseguró que no lo han contactado. Hasta dijo que el nuevo entrenador será nacional.

Iñaki fue entrenador de Saprissa en el Apertura del 2021, en el que acabó como subcampeón, luego de perder la final contra el Team. En el Clausura del 2022 fue despedido por malos resultados y acabó su aventura en Costa Rica.

Iñaki estuvo en diciembre en nuestro país y hasta fue a ver el juego de la final de la segunda fase, Herediano vs Saprissa en el estadio Carlos Alvarado, que terminó 3 a 0, favorable al Team.

Ya para ese partido, el entrenador del Monstruo era José Giacone.

En setiembre de ese mismo año, conversó con La Teja y expresó su intención de vincularse con algún equipo de la región centroamericana. Para eso, estampó su firma con la empresa C & H Sports, liderada por Adolfo Hernández.

Ese día dijo: “Concacaf es una zona con mucho potencial y crecimiento, y me interesa trabajar aquí. Desde que salí de Saprissa, he tenido personas interesadas en mí y he recibido propuestas de proyectos. Este año, antes del Apertura, recibí una llamada de un club de primera división, pero no llegamos a un acuerdo”.

Hernández puso en sus cuentas, un corazón morado, pero también representa a Hernán Medford y a Jeaustin Campos.