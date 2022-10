Es oficial, Jorge Hidalgo peleará por la presidencia de Alajuelense y estos son sus motivos

Jorge Hidalgo aspira a llegar de nuevo a la presidencia de Alajuelense. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Lo que se venía hablando como un secreto a voces, ya es una realidad. Jorge Hidalgo Vega luchará en la asamblea de socios de noviembre por regresar a la silla presidencial de la Liga Deportiva Alajuelense.

El exjerarca erizo entre el 2008 y el 2010 encabeza un grupo llamado Transparencia Rojinegra, que agrupa un sector de expresidentes, entre ellos Rafael Ortíz y otros exdirectivos y socios. En esta semana decidirán los nombres completos que pelearán por cinco puestos en la papeleta y el cargo de fiscal.

La Teja conversó con William Cordero, exdirectivo manudo quien está con Hidalgo, y como vocero del grupo nos contó los planes y el porqué don Jorge decidió poner su nombre a disposición de los socios manudos.

Ellos buscan pelearle la presidencia a Joseph Joseph, actual vicepresidente manudo, quien se postularía a la presidencia o bien quien decida el grupo que lidera Fernando Ocampo desde hace seis años.

“Esto no es una ocurrencia ni nada por el estilo, sino la respuesta a una cadena desafortunada, un álbum de errores que se cometen en casi todo aspecto, elección de técnicos, de jugadores, de gerentes, muchos errores sumados”, dijo.

Excapitán de Alajuelense dio su radiografía del León: “La planilla se quedó corta, eso está más que claro”

2 años fue presidente Jorge Hidalgo en a Liga

¿Ven muy fuerte o duro luchar una elección a una figura como la de Joseph Joseph?

La Liga merece que haya una oposición, nosotros no tenemos porque tenerle temor a cualquier gestión oficialista ni a nadie, si se presenta el nombre de don Joseph Joseph hay que entender algo que es importante. Él es una persona muy generosa con la institución, con ese activo físico que es el CAR, no hay ninguna duda, es alguien importante.

El liguismo tiene que entender que no tiene que tener temor porque Joseph no es el dueño de la Liga, a él no se le debe la institución, ni sin él dejará de existir. Ellos mismos han salido a decir que la Liga no tiene deudas, que estamos sanos, hay un sector que le puede preocupar que si quitan a Joseph, ¿qué va a pasar con la Liga?, no pasa nada, vamos a continuar.

William Cordero es claro sobre los motivos de Jorge Hidalgo para retomar a Alajuelense. (Diana Mendez.)

Alguna gente afirma que si Joseph pierde, luego se enoja y puede dejar a la Liga sin CAR, ¿eso es así?

Nosotros no somos dueños del CAR, Joseph no nos vendió el CAR, pero tampoco le debemos un cinco a él por eso, la figura se llama comodato; le presto, siéntese acá y espérese, pero no pasaría nada. Él es un tipo inteligente, brillante, vean sus negocios; sin embargo, en la parte deportiva le falta esa luz. El aficionado y los socios deben saber que hay unas raíces bien establecidas para gestionar el club y hacer un ejercicio estratégico financiero.

No estamos lanzándole una granada a Joseph, sino que nos estamos organizando para enfrentar al oficialismo y si ellos ponen a Joseph, pues vamos con él entonces y ahí veremos a ver qué pasa. La Liga no va a quebrar porque se vaya y no lo dice William Cordero, lo dicen los estados financieros de la institución.

Necesitamos personas de experiencia que no venga a aprender ni a experimentar acá — William Cordero

Don Jorge ha estado callado mucho tiempo sobre la situación de Alajuelense al menos de manera pública, ¿porqué ahora si se decide a hacer algo?, ¿qué cambió?

Don Jorge siempre ha sido un hombre muy crítico y a mí me consta que con su señorío y en su calidad de expresidente ha buscado acercamientos con la junta directiva para dar sus puntos de vista. Lo que pasa es que no se hace público, pero sí lo ha buscado para dar sus recomendaciones pero, lamentablemente, no son de recibo ni ha habido apertura. Entonces, ahí es donde se decide actuar.

Podemos decir que la Liga está secuestrada de manera muy particular, porque solo el criterio de ellos cuenta. Puso un pie la administración de Fernando Ocampo y todas las comisiones de la Liga se fueron. La médica, la de relaciones públicas, la técnica, todas, es su particular estilo, no tienen las relaciones que uno piensa que deben tener, ni tenemos adonde debiéramos, hay una falta de humildad muy grande y es muestra de la historia negativa que bajó su mandato escribe.

La Liga es una buena causa con malas manos — William Cordero, exdirectivo Alajuelense

Joseph Joseph sería quien pelee por la presidencia manuda para el puesto que deja Fernando Ocampo. (Rafael Pacheco Granados)

En la gestión de ustedes, ¿qué pasaría con el actual director deportivo? ¿Lo cambiarán por alguien de su gusto?

Creo que fue poco prudente la acción de esta junta directiva; son como acciones políticas, buscaron inscribir estatutos nuevos para seguir, se hacen contratos y se adquieren obligaciones que denotan esa concentración de poder. Está bien si tienen que tomar decisiones, pero a un mes, mes y medio de la elección podíamos terminar el campeonato sin gerente.

Si usted lo que viene a hacer es construir un equipo para competir el año entrante, sería muy poco serio de parte nuestra decir que vamos a despedir al gerente. Tenemos que ver la obligación contractual con él, cuál es su idea, si habrá salidas del equipo. No podemos tomar decisiones si no sabemos con qué contamos. Nosotros nos metimos en esto convencidos de ganar; una vez que lo hagamos vendrán las decisiones respetuosas y consecuentes con lo que necesita la Liga.

¿La postura de ustedes para defender al club de ataques externos cómo sería? Algunos afirman que la Liga se volvió débil y que la directiva le ha faltado respuesta

Es parte del secuestro de la institución y el estilo de esta junta directiva, merecemos otras formas. Si nos eligen como junta directiva, que le hagan eso a Jorge Hidalgo. No va a permitir eso, habrá un respeto de parte de él, pero se dará a respetar y hará que respeten al club. Eso pasa porque no existe una política en torno a eso. Nos hicimos un equipo que cualquiera irrespeta, porque nosotros mismos lo hemos provocado. Bajo la administración de Jorge Hidalgo la Liga se va a defender y no permitirá que nadie le pase por encima.