¿Es posible el liderato? Esto dicen los jugadores de Saprissa sobre la cima del torneo

Los jugadores del Saprissa analizaron el juego contra Santos y dijeron qué deben mejorar si quieren el liderato. José Cordero. (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa dejó ir dos puntos de oro que le permitían respirarle en la nuca a Alajuelense, el líder del torneo, con el que tiene una diferencia de seis unidades.

El empate 3-3 contra Santos cayó como un balde de agua fría para los aficionados y para el propio club. Luego del duelo contra los caribeños, los jugadores morados reconocieron que pecaron en el cierre del juego y que eso les costó la paridad, pero no se agachan y confían en que puedan terminar la fase regular en el primer lugar de la tabla.

LEA MÁS: ¿Cómo le apagaron la sonrisa al Saprissa? Esto reveló referente del Santos de Guápiles

El defensor Kendall Waston reconoció que hubo errores en los últimos minutos del encuentro y por eso dejaron ir la victoria.

“Si queremos sacar el partido tenemos que afinar estas cosas y duele dejar los puntos, muchísimo, porque habíamos trabajado muy fuerte para alcanzar la ventaja en el marcador, nos habían empatado, marcar otro gol no fue fácil y uno sale muy molesto, porque no queríamos dejar la ventaja para acercarnos al primer lugar”, afirmó.

¿Es posible el liderato? Se le preguntó a la Torre.

“Numéricamente, es posible. Tenemos dos salidas muy difíciles (contra Liberia y San Carlos), pero no imposibles. Esto es fútbol y ojalá logremos el liderato. No es fácil, pero lo vamos a pelear”, expresó.

Deyver Vega fue más crítico y lamentó las desconcentraciones que llevó al empate. José Cordero. (Jose Cordero)

Corregir errores

Para Orlando Sinclair, quien marcó el tercer gol morado, se debe analizar lo que ocurrió ante los santistas, porque este tipo de desaciertos les pueden pasar facturas en los juegos que vienen y en las semifinales.

“Son tres finales que debemos ganar para asegurar la clasificación y yo, en lo personal, me siento contento, porque me hacía falta jugar, los goles me dan confianza, pero debemos seguir trabajando”, afirmó.

LEA MÁS: Jefferson Brenes encendió alarmas pidiendo cambio contra Guápiles y explicó el por qué

El delantero Deyver Vega ve lo que ocurrió como un descuido o desconcentración, pero pese al sabor agridulce del empate, confía en meterse en la punta.

“Ahí estamos, todavía tenemos chance y vamos a darlo todo por estar en la cima. Nos estamos jugando muchas cosas y el equipo quiere el penta, pero para lograrlo debemos tener cuidado en los cierres de los partidos”, comentó.