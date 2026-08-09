Escorpiones se estrenó como local en primera ante Pérez Zeledón en un partido lleno de bostezos

Para tomar la siesta, así fue el encuentro entre Escorpiones de Belén y Pérez Zeledón que acabó en un empate sin goles y que estuvo repleto de bostezos por tan poquísimas emociones en los marcos.

Los belemitas jugaron por primera vez en condición de locales en la máxima categoría, aunque fue lejos de su casa, ya que al Polideportivo de su comunidad le están haciendo algunos arreglos para poder estar avalados para la primera división.

Escorpiones tuvo su primer juego como local ante Pérez Zeledón (Prensa Escorpiones/Prensa Escorpiones)

Los generaleños llegaron a este duelo tras una gran victoria sobre el Cartaginés el pasado lunes, pero la imagen dada ante Escorpiones se alejó bastante de lo mostrado en el duelo con los brumosos, después de una primera mitad en la que no generaron ningún tipo de peligro en el arco rival.

Escorpiones, por su lado, con un fútbol escaso de ideas, fue al menos el que más lo intentó en la primera mitad, pero Miguel Ajú, con una doble tapada sobre los 16 minutos, le negó el tanto.

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Luego de unos primeros 45 minutos llenos de todo menos de emociones, en el complemento la dinámica de ambas escuadras no cambió demasiado y más bien pareció que estaban hasta conformes con el empate.

La única clara de la visita la negó el portero Brayan Rodríguez, al 90. Así las cosas, este duelo fue el primer empate sin goles de lo que llevamos del Apertura 2026.

Escorpiones ahora se alista para jugar contra Sporting en condición de visitantes, mientras que los generaleños reciben en casa el próximo domingo al Inter San Carlos.