Esposa de Andrey Amador da noticias esperanzadoras sobre la salud del ciclista

Andrey Amador está hospitalizado desde la semana pasada, debido a un accidente que sufrió durante un entrenamiento de la Preselección de Ciclismo

Por Yenci Aguilar Arroyo

Laura Segú, esposa del ciclista Andrey Amador, recurrió a sus redes sociales, para dar una actualización de la salud del deportista.

Este viernes, el pedalista cumplió una semana de estar hospitalizado, luego del accidente que sufrió en Playa Bejuco, durante un entrenamiento de la Preselección de Ciclismo.

Hasta este viernes, el deportista Olímpico y ganador del Giro de Italia se encontraba internado en el hospital Calderón Guardia.

Recordemos que Andrey sufrió un accidente el 20 de febrero pasado, a eso de las 8:15 de la mañana. Después del incidente, el pedalista fue llevado a la clínica de Parrita, luego al hospital Max Terán y horas después se trasladó hacia la capital.

Laura Segú, esposa del ciclista Andrey Amador dio noticias sobre la salud del ciclista. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Un mensaje de esperanza

Este fue el mensaje que publicó la española:

“Agradecemos enormemente la atención recibida en estos días en el hospital Calderon Guardia, en especial Dr. Padilla y su equipo de enfermeros se lo vamos agradecer toda la vida.

“Y ahora una nueva etapa de recuperación en Hospital Cima. ¡Gracias a todos! Todo va marchando sobre ruedas".

03/06/2025. Presentación del nuevo proyecto de Andrey Amador con ayudar a los comites de deportes en cantones lejanos. El Moro, Lindora. Fotografía: Lilly Arce
Andrey Amador se accidentó hace una semana, en Puntarenas. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/lilly arce)
