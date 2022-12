Esposa de Bryan Ruiz dice que luego de despedida, no quiere al capi en nada de futbol

La esposa de Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, dijo que no quiere ver a su esposo metido en nada de fútbol, al menos por un tiempo, luego de la despedida de este sábado.

Jaikel dio las declaraciones antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Twente de Países Bajos, equipo con el que fue campeón en el 2009.

Carolina Jaikel está contenta porque el Capi tendrá más tiempo para la familia.

“Todavía no quiero saber de eso (si va a dirigir), aunque sea un ratito, si llega que sea a su tiempo por ahora, estar en familia un tiempo”, expresó.

Añadió que Bryan es un gran papá y que sus hijos están muy emocionados porque pasará más tiempo en la casa.

También dijo que la decisión de su esposo no fue impulsiva, pues Bryan no es de actuar de esa forma.

“Llegó y me dijo, la fecha de mi retiro será tal y le dije, ‘está seguro’ y me dijo que sí. Uno sabe que es una decisión con el corazón, no es impulsivo, es muy racional”, agregó.