Esposa de Bryan Ruiz regresó al país y así la pasa en medio de su lucha contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz, regresó a Costa Rica y la pasa muy bien, en medio de su lucha contra el cáncer.

El martes anterior, Jaikel reveló que le diagnosticaron cáncer en el pulmón con metástasis ósea y ha llevado su tratamiento en Estados Unidos.

Actualmente, la también abogada está en su casa, junto a Ruiz y sus niños Benjamín y Leonardo, y este sábado montaron un picnic, junto a Mathías, el hijo mayor del jugador.

Los cinco estaban disfrutando la calidez de la noche y Carolina se ve más que feliz de compartir con los suyos y en videos mostró a Bryan y sus chiquitos jugando fútbol.

Todo por la vida

A través de su cuenta de Instagram, Jaikel, de 39 años, reveló que el 30 de junio pasado conoció el diagnóstico de su enfermedad.

El 2 de julio, Alajuelense informó que el excapitán de la Selección dejaría su cargo en el equipo rojinegro para atender asuntos personales. Bryan era asistente técnico del primer equipo y entrenador de la categoría U21.

Días después, Jaikel comenzó a dar señales de que está enfrentando una dura prueba y compartía en sus redes mensajes de familiares y amigos, quienes tienen a Carolina en sus oraciones y, en días pasados, varios conocidos hicieron la romería, para pedir a la Virgen de los Ángeles por su sanación.