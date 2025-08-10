Deportes

Esposa de Bryan Ruiz regresó al país y así la pasa en medio de su lucha contra el cáncer

El martes anterior, Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, reveló que lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, está en el país y así la pasa en medio de su lucha contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel. (redes/Instagram)

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz, regresó a Costa Rica y la pasa muy bien, en medio de su lucha contra el cáncer.

El martes anterior, Jaikel reveló que le diagnosticaron cáncer en el pulmón con metástasis ósea y ha llevado su tratamiento en Estados Unidos.

LEA MÁS: Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, confirma que lucha contra el cáncer

Actualmente, la también abogada está en su casa, junto a Ruiz y sus niños Benjamín y Leonardo, y este sábado montaron un picnic, junto a Mathías, el hijo mayor del jugador.

Los cinco estaban disfrutando la calidez de la noche y Carolina se ve más que feliz de compartir con los suyos y en videos mostró a Bryan y sus chiquitos jugando fútbol.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz.
El exjugador de Alajuelense la ha acompañado en todo momento. Instagram Carolina Jaikel. (redes/Instagram)

Todo por la vida

A través de su cuenta de Instagram, Jaikel, de 39 años, reveló que el 30 de junio pasado conoció el diagnóstico de su enfermedad.

El 2 de julio, Alajuelense informó que el excapitán de la Selección dejaría su cargo en el equipo rojinegro para atender asuntos personales. Bryan era asistente técnico del primer equipo y entrenador de la categoría U21.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz muestra su fe en medio de dura prueba personal

Días después, Jaikel comenzó a dar señales de que está enfrentando una dura prueba y compartía en sus redes mensajes de familiares y amigos, quienes tienen a Carolina en sus oraciones y, en días pasados, varios conocidos hicieron la romería, para pedir a la Virgen de los Ángeles por su sanación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carolina JaikelBryan RuizCáncerAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.