Esposa de David Guzmán la está pasando mal por alguien que quiere “joderla”

La esposa del jugador saprissista tiene una importante cantidad de seguidores en sus redes sociales

Por Yenci Aguilar Arroyo
Stacy Montero, esposa de David Guzmán paró en seco a quienes están atacando a su marido. Instagram Stacy Montero.
Stacy Montero, esposa de David Guzmán contó que alguien quiere joderla con el contenido que publica en redes sociales. Instagram Stacy Montero. (Instagram Stacy Montero. /Instagram Stacy Montero.)

Stacy Montero, esposa del jugador de Saprissa David Guzmán, reveló que alguien le está haciendo la vida de cuadritos y reporta el contenido que hace en sus redes sociales.

Montero tiene una importante comunidad en redes sociales, en donde muestra al día a día con el futbolista y sus hijos.

A través de sus historias en Instagram contó que no puede hacer algo importante para ella en esa red social.

“Me bloquearon la función de responder mensajes privados, alguien anda jodiendo reportando los videos en donde salen mis hijos, están solos.

“Todo está bien, pero Meta hace eso, me bloquea el responder mensajes privados, un día me prohibió hacer en vivos; alguien quiere joder y pasan estas cosas, desde el domingo no puedo contestar, me quedan unas horas para contestar, les agradezco por el apoyo”, destacó.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

