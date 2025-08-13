Esposa de David Guzmán la está pasando mal por alguien que quiere “joderla”

Stacy Montero, esposa de David Guzmán contó que alguien quiere joderla con el contenido que publica en redes sociales. Instagram Stacy Montero. (Instagram Stacy Montero. /Instagram Stacy Montero.)

Stacy Montero, esposa del jugador de Saprissa David Guzmán, reveló que alguien le está haciendo la vida de cuadritos y reporta el contenido que hace en sus redes sociales.

Montero tiene una importante comunidad en redes sociales, en donde muestra al día a día con el futbolista y sus hijos.

A través de sus historias en Instagram contó que no puede hacer algo importante para ella en esa red social.

LEA MÁS: Esposa de David Guzmán paró en seco a quienes recurren a sus redes para atacar al jugador

“Me bloquearon la función de responder mensajes privados, alguien anda jodiendo reportando los videos en donde salen mis hijos, están solos.

“Todo está bien, pero Meta hace eso, me bloquea el responder mensajes privados, un día me prohibió hacer en vivos; alguien quiere joder y pasan estas cosas, desde el domingo no puedo contestar, me quedan unas horas para contestar, les agradezco por el apoyo”, destacó.