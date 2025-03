Esposa de David Guzmán paró en seco a quienes recurren a sus redes para atacar al jugador

Stacy Montero, esposa de David Guzmán, paró en seco a quienes están atacando a su marido en sus redes. Instagram Stacy Montero. (Instagram Stacy Montero. /Instagram Stacy Montero.)

Stacy Montero, esposa del jugador saprissista David Guzmán, paró en seco a quienes están usando sus redes sociales para enviar mensajes contra el volante morado.

Este martes, Montero tuvo que salir de nuevo a aclarar que en sus redes no se permiten palabras de odio y envió un mensaje, más que directo, en medio de los cuestionamientos que recibe el futbolista por su rendimiento con el cuadro morado.

“Paso a agradecerles a todos por el apoyo y por el respeto, lejos de entrar en polémica, porque no me interesa, ni dar explicaciones, vengo a decir que mi perfil es un lugar en donde están mi familia y trato de que lo que comparto sea con respeto.

“En los últimos meses, por trabajos que he hecho, la comunidad crece orgánicamente y me alegra porque por medio de ella trabajo desde casa y para mí, eso me llena mucho y me hace feliz, es una herramienta que me gusta usar.

“Pero no podemos tapar el sol con un dedo y creer que siempre es lo máximo y todo está bien, por lo menos de mi parte he tratado de ser sincera. Una vez más quiero agradecerles a las personas que están con empatía, mi perfil no es un lugar para que vengan a desahogarse, insultar, ofender, escribir sus descontroles emocionales.

“Prácticamente no voy a enfatizar, no quiero desgastar mi energía en otros temas, a todos los que respetan, pase lo que pase. Este no es un perfil de rachas ni de momentos, el fútbol se vive desde otro punto, desde muchas perspectivas diferentes y les voy a pedir respeto, porque más de uno se pasa”, dijo.