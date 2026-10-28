Esposa de exjugador de Alajuelense abrió su corazón 14 años después de un accidente

A 14 años del accidente que le cambió la vida para siempre, Kimberly Brenes, esposa del exjugador de Alajuelense Rudy Dawson, abrió su corazón y compartió una sentida reflexión sobre la segunda oportunidad que recibió para vivir.
Cuando tenía 17 años enfrentó meses difíciles, llenos de incertidumbre y dolor, pero hoy, a los 30, agradece a Dios por permitirle cumplir sus sueños, crecer profesionalmente, convertirse en mamá, formar una hermosa familia y tener su propio negocio.
El exfutbolista y chef compartió en sus redes sociales un sentido testimonio que publicó Kim, en donde da gracias a Dios por sobrevivir a esta dura prueba.
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Volver a nacer
Este fue el texto que compartió la pareja del también exjugador de San Carlos.
“Hoy estuviera cumpliendo 14 años de fallecida. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que tenía un propósito especial en mi vida y me permitió volver a nacer.
“Gracias a Dios, porque aunque fue un proceso difícil, lleno de incertidumbre y doloroso de muchos meses, a mis 17 años era lo que ocupaba para que me hiciera poner los pies en la tierra y valorar mi vida, mi familia y saber escoger a mis amistades.
“Gracias papito Dios por permitirme seguir con vida, por crecer profesionalmente, cumplir mis sueños, tener mi hermosa familia, ser mamá, tener mi propio negocio.
“Gracias porque a mis 30 años me siento bendecida, realizada, feliz, próspera y muy amada”.