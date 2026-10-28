Deportes

Esposa de exjugador de Alajuelense abrió su corazón 14 años después de un accidente

La esposa de un exjugador de Alajuelense reveló que hace 14 años sufrió un accidente que casi la cuesta la vida

Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

A 14 años del accidente que le cambió la vida para siempre, Kimberly Brenes, esposa del exjugador de Alajuelense Rudy Dawson, abrió su corazón y compartió una sentida reflexión sobre la segunda oportunidad que recibió para vivir.

Cuando tenía 17 años enfrentó meses difíciles, llenos de incertidumbre y dolor, pero hoy, a los 30, agradece a Dios por permitirle cumplir sus sueños, crecer profesionalmente, convertirse en mamá, formar una hermosa familia y tener su propio negocio.

El exfutbolista y chef compartió en sus redes sociales un sentido testimonio que publicó Kim, en donde da gracias a Dios por sobrevivir a esta dura prueba.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense conquista paladares con su comida caribeña mientras espera nuevo club

Kimberly Brenes y Rudy Dawson.
Kimberly Brenes, esposa del exjugador de Alajuelense Rudy Dawson reveló la dura prueba que enfrentó hace 14 años. Foto: Instagram Kimberly Brenes. (Foto: Instagram Kimberly Brenes. /Foto: Instagram Kimberly Brenes.)

Volver a nacer

Este fue el texto que compartió la pareja del también exjugador de San Carlos.

“Hoy estuviera cumpliendo 14 años de fallecida. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que tenía un propósito especial en mi vida y me permitió volver a nacer.

“Gracias a Dios, porque aunque fue un proceso difícil, lleno de incertidumbre y doloroso de muchos meses, a mis 17 años era lo que ocupaba para que me hiciera poner los pies en la tierra y valorar mi vida, mi familia y saber escoger a mis amistades.

“Gracias papito Dios por permitirme seguir con vida, por crecer profesionalmente, cumplir mis sueños, tener mi hermosa familia, ser mamá, tener mi propio negocio.

“Gracias porque a mis 30 años me siento bendecida, realizada, feliz, próspera y muy amada”.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseRudy DawsonAccidente
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.