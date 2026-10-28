Esposa de exjugador de Alajuelense abrió su corazón 14 años después de un accidente

A 14 años del accidente que le cambió la vida para siempre, Kimberly Brenes, esposa del exjugador de Alajuelense Rudy Dawson, abrió su corazón y compartió una sentida reflexión sobre la segunda oportunidad que recibió para vivir.

Cuando tenía 17 años enfrentó meses difíciles, llenos de incertidumbre y dolor, pero hoy, a los 30, agradece a Dios por permitirle cumplir sus sueños, crecer profesionalmente, convertirse en mamá, formar una hermosa familia y tener su propio negocio.

El exfutbolista y chef compartió en sus redes sociales un sentido testimonio que publicó Kim, en donde da gracias a Dios por sobrevivir a esta dura prueba.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense conquista paladares con su comida caribeña mientras espera nuevo club

Kimberly Brenes, esposa del exjugador de Alajuelense Rudy Dawson reveló la dura prueba que enfrentó hace 14 años. Foto: Instagram Kimberly Brenes. (Foto: Instagram Kimberly Brenes. /Foto: Instagram Kimberly Brenes.)

Volver a nacer

Este fue el texto que compartió la pareja del también exjugador de San Carlos.

“Hoy estuviera cumpliendo 14 años de fallecida. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que tenía un propósito especial en mi vida y me permitió volver a nacer.

“Gracias a Dios, porque aunque fue un proceso difícil, lleno de incertidumbre y doloroso de muchos meses, a mis 17 años era lo que ocupaba para que me hiciera poner los pies en la tierra y valorar mi vida, mi familia y saber escoger a mis amistades.

“Gracias papito Dios por permitirme seguir con vida, por crecer profesionalmente, cumplir mis sueños, tener mi hermosa familia, ser mamá, tener mi propio negocio.

“Gracias porque a mis 30 años me siento bendecida, realizada, feliz, próspera y muy amada”.