Exjugador de Alajuelense conquista paladares con su comida caribeña mientras espera nuevo club

Rudy Dawson, exjugador de Alajuelense y San Carlos se defiende fuera de la cancha con su negocio "Saboor de Dawson". Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rudy Dawson, recordado por su paso en Alajuelense y San Carlos, hoy enfrenta un nuevo reto fuera de las canchas.

En este momento, el defensor está sin equipo, sin embargo, no se arruga ante la incertidumbre y le pone sabor a una de sus pasiones: la cocina caribeña, un talento que heredó de su mamá y su abuela, pero que ha perfeccionado con estudios y buena práctica.

Dawson demuestra que, así como en el fútbol, en la cocina también se puede brillar con esfuerzo, sabor y tradición. El exjugador de 42 años cerró su ciclo con Santa Ana, luego del descenso del equipo josefino y en este momento, le pone alma, vida y corazón a su negocio “El saboor de Dawson”.

El limonense conversó con La Teja y contó detalles de su nuevo proyecto, que lidera junto a su esposa Kimberly Brenes.

“Empecé con la cocina cuando tenía como 22 años, pero no ejercía de manera regular. Con la llegada de la pandemia, hace 5 años vi una oportunidad para hacerlo crecer, en ese momento pensé que me iba a retirar, porque no tenía equipo y comencé a vender comida y eso nos ayudó a traer dinero al hogar”, contó.

El defensor estudió cocina internacional, panadería y perfeccionó sus conocimientos en comida caribeña. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cocinando el futuro

- ¿Cómo está su situación a nivel deportivo?

Mi ciclo en en Santa Ana ya finalizó, estoy como jugador libre y de momento no ha habido ningún tipo de de acercamiento, hemos tocado puertas, pero como dice, no se han abierto.

- ¿Y de qué trata su proyecto con la cocina?

No soy una persona que le guste estar en las aulas, entonces no terminé la secundaria en su momento, sin embargo, hoy me faltan dos materias para para grabarme de bachiller.

Heredé el gusto por la cocina caribeña por mi mamá Ana y por mi abuela, que se llamaba Hilda y cuando llegué a San Carlos me dieron una beca en un instituto y gracias a uno de mis profesores, Javier Obregón me inspiré y saqué un curso de gastronomía internacional.

“Para mí la cocina es un arte, siempre se aprende de todo. Lo mejor es ver que un cliente salga satisfecho con lo que uno hace”. — Rudy Dawson, futbolista.

Además, saqué un curso de panadería y me dediqué a estudiar la cocina caribeña costarricense, porque al ser deportista evito usar preservantes, ciertos tipos de condimentos y aprendí a hacer condimentos naturales y así cuidar la salud de los clientes.

El jugador ascendió y descendió con Santa Ana. Archivo.

- ¿Y cada cuánto vende comida y en qué lugares lo hace?

Ahorita vendemos de forma virtual, tenemos una sede en Moravia y en San Carlos. Cada semana enviamos mensajes vía Whatsapp (7292-9669) para anunciar a los clientes cuándo estaremos alistando pedidos.

Contamos con una cuenta en Instagram llamada “Saboor de Dawson” y por ahí también informamos las fechas y lugares en donde estaremos haciendo entregas. En el GAM hacemos entregas todas las semanas y a San Carlos vamos cada 15 días.

Preparamos pati, pan de negro, cocadas, plantintá y rice and beans. Pero si una familia o empresa necesita algún menú en particular nos consulta, porque podemos hacer lasagnas, arroz con pollo, y me gusta preparar diferentes tipos de panes.

Rudy le hace a la comida caribeña y a la panadería. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recuerdos

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su paso por San Carlos?

Fui campeón con San Carlos en segunda división, en el torneo de Clausura 2018 y un año después conseguí el título de primera división (Clausura 2019).

Es una de las cosas que más anhela un futbolista, levantar una copa y qué mejor hacerlo con San Carlos, es un equipo no tradicional y pudimos hacer historia, la primera estrella para el equipo, muy satisfactorio. Sin duda es el momento más emblemático de mi carrera, porque me gusta ser parte de una historia.

- ¿Y qué ha sido lo más difícil que ha enfrentado en su carrera?

Las lesiones. Cuando estuve en la Liga sufrí una lesión de tobillo, luego de un año de levantar la copa con San Carlos no me renovaron, estuve como 6 meses inactivo, y en ese momento me llamó Sporting, me dio la oportunidad y con ellos tuve otra lesión de ligamento cruzado que me dejó 1 año afuera también.

Con Santa Ana sufrí otra lesión de ligamento cruzado, pero gracias a Dios tuve una buena recuperación y eso se lo debo a grandes amigos que no me soltaron en ningún momento.

Rudy y su esposa Kimberly la pulsean para sacar adelante a sus hijos Antwan, Ethian y Jayden. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo se visualiza en los próximos meses?

Yo espero recibir una nueva oportunidad en el fútbol, porque aún cuento con condiciones para competir, me levanto temprano, entreno, me alimento sanamente y hago todo lo necesario para cuidarme.

En este momento estoy participando en la Seven Pro League (torneo de fútbol 7) y juego con el equipo de Mario Chacón, el Real BullDogz y me gusta mucho, porque me he reencontrado con excompañeros y amigos, como Marvin Obando, Ismael ‘Chucky’ Gómez, Josué Martínez y Jeikel Medina.

Por otro lado, más adelante me gustaría trabajar como asistente técnico, sí me gustaría continuar vinculado al fútbol, en la parte deportiva y quiero consolidarme con mi proyecto. Mi esposa está terminando de estudiar administración y ella me apoya en la parte operativa y en diseñar estrategias de publicidad.