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Esposa de exlegionario reapareció en sus redes para apoyar a Jazmín Salas en Mira quién baila

El lunes anterior, se confirmó que Salas, esposa de Christian Bolaños, será una de las bailarinas de Mira quién baila

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La participación de Jazmín Salas en Mira quién baila hizo que la esposa de un exlegionario volviera a sus redes sociales para mostrar su apoyo a la influencer y repostera.

El lunes anterior, se confirmó que Salas, esposa de Christian Bolaños, será una de las bailarinas y Melissa Salazar, esposa de Cristian Gamboa, dijo que apoyará con todo a Jaz.

Salazar, quien vive en Alemania, reveló que andaba desaparecida y hacía como tres semanas que no publicaba nada.

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Melissa Salazar
Melissa Salazar (de abrigo café) apoyará a su amiga Jazmín Salas, una de las participantes de Mira quién baila. Foto: Instagram Melissa Salazar. ( Foto: Instagram Melissa Salazar./Foto: Instagram Melissa Salazar.)

Acomodarse

Esto dijo Melissa sobre el apoyo a su amiga:

“Ni siquiera fue intencional, dejé de subir cosas, tengo muchas cosas que compartirles, casi no abría nada, no ponía nada. Pero ya volví.

“Y volvimos por una razón muy importante: apoyar a Jaz. Yo necesito ver Mira quién baila”, dijo.

Salazar dijo que se está organizando con un grupo de amigos para acomodarse a la diferencia horaria.

“Es más, ya hicimos los números con unos amigos de acá. Tenemos cenita tica y ver el programa”, mencionó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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