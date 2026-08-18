Esta fue la reacción de Christian Bolaños cuando su esposa le contó que estaría en Mira quién baila

Jazmín Salas contó cuál fue la reacción de su esposo, Christian Bolaños, cuando le dijo que participaría en Mira quién baila.

La noticia de que Jazmín Salas será una de las participantes de la nueva temporada de Mira quién baila tomó por sorpresa a más de uno, pero probablemente nadie quedó tan sorprendido como su esposo, el exfutbolista Christian Bolaños.

La cocinera contó cómo recibió la llamada que terminó llevándola a uno de los programas de entretenimiento más comentados de la televisión nacional y recordó cuál fue la reacción de su marido cuando le dijo que había aceptado.

Según relató Salas, todo comenzó el 11 de junio, cuando recibió una llamada que pensó que estaba relacionada con una entrevista en Buen Día.

“Me llamaron un 11 de junio, pensé que era para una entrevista de Buen Día porque iba para el programa. Después me consultaron que si sabía del formato y que si me gustaría participar, y respondí que sí”, contó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez respondió a señora que la llamó “inútil” por su lesión en un dedo

Christian Bolaños fue uno de los primeros en enterarse de que su esposa aceptó el reto de bailar en televisión. (redes/Instagram)

Christian Bolaños no podía creer que hubiera dicho que sí

LEA MÁS: “Farmear aura”: la nueva tendencia que tiene a jóvenes de Costa Rica haciendo batallas

Después de recibir la propuesta, Jazmín decidió contarle a su esposo. Sin embargo, la reacción del exfutbolista no fue precisamente la que ella esperaba.

La cocinera recordó que Bolaños primero quiso saber qué había respondido y, cuando ella le confirmó que había aceptado participar, le cuestionó la decisión.

“Jazmín cómo se le ocurre decir que sí. ¿Qué va a hacer si la escogen si usted no baila? Se paseó en mí”, dice que le dijo al pensar que si en algún momento le toca bailar con un famoso sería él.

Incluso Jazmín explicó que su esposo le recomendó comenzar a prepararse desde la segunda llamada.

Por eso, al día siguiente de aquella conversación, la cocinera ya estaba recibiendo clases de baile.

Jazmín tampoco creía que la fueran a escoger

Aunque había aceptado la propuesta, Salas aseguró que no pensaba que realmente terminaría formando parte del programa, pues imaginaba que la producción estaba contactando a muchas personas.

“Ustedes saben que yo soy bombeta, después me llamaron en julio y me confirmaron que estaba seleccionada”, reveló.

La confirmación llegó mientras se encontraba realizando una actividad cotidiana: iba a dejar a su hijo cuando recibió la noticia y, según contó, quedó completamente sorprendida.

Pero la reacción de su familia no terminó ahí.

Su hijo Cristiano también le recordó que ella misma había aceptado el reto pese a no tener experiencia en baile.

“Me dijo que por qué había dicho que sí, si yo no bailaba”, admitió Jazmín sobre lo que le había dicho su hijo.

Ahora, aquella respuesta que dio casi sin pensarlo la tiene preparándose para un nuevo reto en televisión, donde tendrá que demostrar que puede defenderse en la pista y sorprender al público.

La participación de Jazmín en Mira quién baila representa un desafío completamente diferente a lo que suele hacer, pero la cocinera ya comenzó a prepararse para llegar con todo al programa.