“Farmear aura”: la nueva tendencia que tiene a jóvenes de Costa Rica haciendo batallas

Videos atribuidos a estudiantes de la UCR muestran una “batalla de aura” viral en redes sociales. (captura/Captura)

Si usted ha visto en redes sociales a jóvenes haciendo poses, caminando con una actitud particular o protagonizando situaciones inesperadas y ha escuchado que están “farmeando aura”, sepa que se trata de una nueva tendencia que tomó fuerza en internet y ya llegó a Costa Rica.

La expresión comenzó a popularizarse en plataformas como TikTok y pasó de utilizarse en videos y memes a convertirse en una actividad presencial.

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En Costa Rica, varios grupos de jóvenes se están reuniendo para realizar batallas de “aura”, en las que cada participante intenta demostrar quién tiene más presencia, seguridad y carisma.

¿Qué significa “farmear aura”?

La palabra “farmear” viene del mundo de los videojuegos y se utiliza para describir la acción de repetir determinadas actividades con el objetivo de conseguir puntos, experiencia o recompensas.

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El término “aura”, en este contexto, se utiliza en redes sociales para referirse a la seguridad, carisma, actitud o presencia que transmite una persona.

Por eso, “farmear aura” significa realizar acciones que hagan que una persona proyecte seguridad o se vea llamativa e impresionante.

La tendencia incluso utiliza un sistema de puntos imaginarios. Una pose, una respuesta o una acción considerada llamativa puede sumar “aura”, mientras que una situación incómoda o vergonzosa puede hacer que la persona pierda esos puntos.

Varios grupos de jóvenes en Costa Rica se han sumado a la tendencia de las batallas de “farmear aura”. (Captura/Captura)

La tendencia llegó a Costa Rica

Lo que comenzó como una expresión utilizada en redes sociales ahora también se está llevando a espacios físicos.

En Costa Rica, diferentes grupos se han comenzado a reunir para realizar batallas de “farmear aura”, en las que los participantes hacen poses, movimientos o entradas con el objetivo de demostrar quién logra proyectar mayor seguridad.

Algunos de estos encuentros se han realizado en espacios de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde jóvenes se reúnen para participar o simplemente observar las competencias.

Es importante aclarar que estas reuniones corresponden a grupos de jóvenes y no significan que la Universidad de Costa Rica sea la organizadora oficial de las actividades.

¿Cómo funcionan las batallas?

Las competencias no cuentan con un reglamento oficial. La dinámica consiste en que los participantes se enfrentan de manera simbólica y buscan tener el momento que genere la mayor impresión entre quienes observan.

Una pose, una caminata, una mirada o cualquier movimiento que proyecte seguridad puede convertirse en una forma de sumar “aura”.

La idea es llevar al extremo y con bastante humor esa percepción de que algunas personas tienen una presencia especial cuando entran a un lugar o realizan determinada acción.

La popularidad de esta expresión demuestra cómo las redes sociales continúan creando nuevas formas de comunicación entre los jóvenes. Una palabra que comenzó relacionada con los videojuegos terminó convirtiéndose en una tendencia que ahora también se puede ver fuera de la Internet.

Así que, si usted escucha que alguien está “farmeando aura”, ya sabe que no se trata de una actividad misteriosa: es una forma de decir que está tratando de sumar puntos de seguridad, carisma y actitud.