Campeón de batalla de aura reveló cómo se convirtió en ganador y cómo se dio la viral situación

John Vaar se presenta como el primer “campeón de aura” de Costa Rica tras participar en la actividad realizada en el pretil de la UCR. (Captura/Captura)

Uno de los participantes de la batalla de aura realizada en la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyos videos circularon ampliamente en redes sociales, explicó cómo se desarrolló la actividad y cómo terminó siendo reconocido por otros asistentes como el primer campeón de este tipo de dinámica en el país.

El joven, identificado en redes sociales como John Varr, indicó que llegó al pretil únicamente para observar la actividad, sin intención de participar.

“Aquí siempre farmeando aura, ¿verdad? Quiero hablar un poco de mi experiencia, de cómo llegar a ser el primer campeón de aura en Costa Rica. Alguien que no conocíamos mandó la invitación a un grupo de estudiantes de la UCR y fuimos solo a ver. No queríamos participar”, comentó en un video de Instagram.

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Sin embargo, al llegar al sitio notó que había expectativa entre los presentes, pero la actividad no iniciaba porque nadie tomaba la iniciativa.

Se animó a iniciar batalla

Según su relato, varias personas mostraban interés en participar, pero la dinámica no arrancaba.

Ante ese escenario, decidió intervenir para dar inicio.

“Dije: ‘ya me toca empezar’”, recordó.

A partir de ese momento comenzó a realizar los gestos asociados a la dinámica conocida como “farmear aura”, lo que motivó a otro participante a sumarse y enfrentarlo.

Ese intercambio marcó el inicio formal de la actividad y atrajo la atención de quienes estaban alrededor.

“Cuando otro muchacho empezó también, lo llamé y la gente se fue acercando”, explicó.

Crecimiento y viralización

Lo que inició con pocos asistentes fue creciendo progresivamente hasta reunir a un grupo considerable, según el propio testimonio.

El participante estima que alrededor de 300 personas llegaron a concentrarse en el lugar durante el desarrollo de las batallas.

“Al inicio no había casi nadie, pero después se llenó bastante”, señaló.

Con el paso de los días, los videos grabados en el pretil comenzaron a circular en redes sociales, lo que impulsó la viralización del evento.

El joven ha sido referido por otros asistentes como el primer ganador de la dinámica, aunque el formato no contaba con una organización formal.

¿Qué son las“batallas de aura”?

El término “farmear aura” se utiliza en redes sociales para describir acciones o gestos que buscan proyectar carisma o presencia.

En las llamadas batallas de aura, dos personas se enfrentan mediante poses o movimientos mientras el público reacciona, en una dinámica informal que se ha popularizado en espacios universitarios.

En este caso, la actividad realizada en el pretil de la UCR terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que surgió de manera espontánea y sin planificación previa.