(Videos) Jóvenes de la UCR se vuelven virales por “batalla de aura” y generan ola de críticas

Unos videos que circulan en redes sociales y que supuestamente corresponden a estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se convirtieron en tema de conversación por mostrar una peculiar dinámica conocida como “batalla de aura”.

En los clips se observa a varios jóvenes formando un círculo mientras dos participantes se colocan frente a frente y realizan gestos, movimientos y señas para intentar imponerse uno sobre el otro.

Mientras los dos jóvenes se enfrentan, quienes están alrededor reaccionan con gritos ante cada movimiento. La dinámica está relacionada con el término “farmear aura”, una expresión que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok e Instagram.

Los videos rápidamente se hicieron virales y, además de llamar la atención por la particular competencia, generaron una ola de críticas y comentarios en redes sociales.

Videos de la UCR provocaron toda clase de reacciones

Videos atribuidos a estudiantes de la UCR muestran una “batalla de aura” viral en redes sociales. (captura/Captura)

Entre las publicaciones en las que circulan los clips aparecen mensajes de usuarios sorprendidos por la escena y otros que recurren a la ironía para expresar su opinión.

“Qué triste”, “Son el futuro del país”, “Hasta a la pena le dio pena”, “Vergüenza ajena” y “¿Cómo desveo eso?”, son algunos de los comentarios que acompañan los videos.

Otros usuarios incluso hicieron referencia a tendencias juveniles anteriores. “Fuimos muy duros con los therians” y “Hasta la pena tiene vergüenza”, escribieron algunas personas al reaccionar a las imágenes.

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Los clips han conseguido llamar la atención precisamente por una dinámica que recuerda, por su estructura, a las batallas de rap: dos personas se enfrentan en medio de un círculo mientras el público reacciona. La diferencia es que aquí no existen rap, letras ni rimas, sino una competencia basada en gestos, poses y actitudes.

Batalla de aura en la UCR

¿Qué significa “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” se utiliza de manera informal en plataformas como TikTok e Instagram para referirse a realizar acciones o adoptar actitudes que aumentan simbólicamente el carisma, la presencia o el estatus que proyecta una persona.

El término “farmear” está relacionado con el lenguaje de los videojuegos, donde se emplea para describir la acción de realizar determinadas tareas con el propósito de acumular recursos, experiencia o puntos.

Trasladado al lenguaje de las redes sociales, el concepto funciona de forma ficticia: una persona puede “ganar aura” cuando hace algo considerado llamativo o capaz de provocar admiración.