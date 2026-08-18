Kevin Jiménez revela el trasfondo de su problema con Kristian Mora y dice que disfruta críticas hacia el narrador

Kevin Jiménez habló sobre la polémica que enfrenta Kristian Mora y recordó algunos roces que asegura haber tenido con el narrador. (Facebook/Facebook)

La polémica alrededor del periodista y narrador Kristian Mora sigue generando reacciones. Ahora fue su colega Kevin Jiménez quien habló sobre el caso y recordó algunos roces que, según su versión, ha tenido con el comunicador a lo largo de los años.

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Las declaraciones de Jiménez se dan luego de que el Club Sport Herediano presentara una queja formal ante Unafut por los insultos y agresiones verbales que, según el club y el exjugador Jean Scott, Mora habría protagonizado el viernes 14 de agosto en el estadio Carlos Ugalde, en San Carlos.

Kevin Jiménez dijo que disfruta la ola de críticas que ha recibido Kristian Mora.

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Scott se encontraba en el estadio como creador de contenido y colaborador del departamento de prensa florense.

En medio de esta polémica, Jiménez aseguró que ha seguido con atención las críticas que ha recibido Mora y reconoció que incluso las disfruta, debido a experiencias personales que asegura haber tenido con él.

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“La verdad yo estoy disfrutando esa funa (ola de críticas y señalamientos) de Kristian Mora. Les voy a ser honesto, es un mae que me ha hecho mucho daño mae, seis, siete años, y que ya la gente se este dando cuenta que el mae no es así como que muy agradable, es como que yo después de todo lo que yo haya dicho al aire llegué y lo encare, la violencia nunca tiene que ser parte del fútbol”

“Menos en un estadio, con todas las campañas que hay de no a la violencia, de mantener la calma entre aficiones, me parece nefasto que eso suceda en un estadio, UNAFUT debería tomar cartas en el asunto, yo creo que él habla de más siempre en entrevista, una vez apareció en una entrevista inventando”, dijo Jiménez.

La polémica de Kristian Mora generó una nueva reacción, esta vez de Kevin Jiménez. (Captura /Captura)

Kevin recordó un encuentro que tuvo con Kristian Mora

El creador de contenido también contó una situación que, según relató, ocurrió durante un evento al que ambos asistieron.

Jiménez explicó que en aquella ocasión no saludó a Mora porque, según dijo, no le nació hacerlo. El narrador le habría preguntado por qué no lo había saludado, momento en el que ambos conversaron sobre algunas diferencias que tenían.

“Yo seguí y él después dijo que yo me le acerqué y fue que él (Mora) llegó donde mí y me dijo que por qué no lo había saludado, que no lo tomara personal, pero le dije que él no podía andar diciendo cosas, le dije que sabía que se refería a mí. Hablamos, me explicó que un directivo le había quitado el programa de la tele y le expliqué que yo las primicias las busco porque trabajo y le escribo a los jugadores, directivos y me responden, que yo tenía suerte y nos dimos la mano”, dijo en el programa Seguimos.

Según Jiménez, después de esa conversación ambos se dieron la mano y el tema parecía haber quedado aclarado.

Sin embargo, aseguró que posteriormente Mora habló con Josué Quesada sobre lo ocurrido y, desde su perspectiva, contó una versión diferente de la situación.

Jiménez afirmó que aquello terminó afectándolo laboralmente y que incluso le dejó en mal en una entrevista con Freddy Serrano.

“Dejándome en mal con Freddy Serrano, entonces yo creo que eso no es tener respeto porque si usted habla algo no puede salir a contar cosas que no son y la verdad estoy disfrutando la funa que le está cayendo”, concluyó.

Por ahora, el caso que involucra a Mora y Jean Scott permanece bajo la atención de Unafut, luego de la queja presentada formalmente por Herediano. La entidad había señalado inicialmente que analizaría la situación para determinar las acciones correspondientes según su reglamento, aunque posteriormente indicó que no se referiría más públicamente al tema.