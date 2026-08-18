Jafet Soto sacó un truco conocido para quitarse la presión en momentos tensos ante el Real Estelí

Jafet Soto buscará una victoria obligada ante el Real Estelí por la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto, presidente y entrenador del Herediano, aplicó este lunes una técnica de su libro de trucos para lanzar un poco de presión al Real Estelí de Nicaragua, su rival de este martes por la Copa Centroamericana.

El cuadro florense viajó a territorio pinolero, en el que este martes a las 9 p. m. jugará una auténtica final ante el Tren del Norte, rival al que deberá derrotar para seguir con vida en el certamen regional; de lo contrario, quedará eliminado.

En conferencia de prensa, Soto aseguró que el favorito es el cuadro pinolero porque vive un mejor momento y, además, es el líder del grupo B tras dos victorias.

“Si hablamos de favoritos, por los resultados, lo que ha pasado recientemente es Estelí, pero en el papel, la historia no pesa, lo que cuenta es el presente, el momento, el hoy, por lo que vamos a salir por todo”, indicó el mandamás florense.

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La situación para los rojiamarillos está al límite, por lo que Soto aseguró que se están jugando una final y que saldrán a la cancha con todo para ir por los tres puntos.

La tarea es difícil porque además enfrentan a un rival al que no han logrado vencer desde 2020, con el que acumulan una derrota y dos empates en sus últimos tres juegos, estadística por la que le consultaron a Jafet.

“Qué bueno que lo dice usted, algo entre más cueste, más cerca se está de lograrlo y así lo vemos nosotros. Es un lindo reto para nosotros, un lindo reto para mí, así sea un partido más, puede ser mi último partido como entrenador, o puede ser que tenga otro más, las estadísticas están para romperse y por qué no se dé este martes.

“Cuando un equipo gana y gana partidos una y otra vez, está más cerca de perder y al contrario es igual, entre más tengas una racha sin ganar, más cerca estás de lograrlo”.

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Soto asegura tener total certeza de que se levantarán de esta situación, como siempre lo han hecho ante las dificultades del Team.