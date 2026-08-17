Herediano tiene otro duro obstáculo de cara a su vital juego ante Real Estelí de Nicaragua

El Club Sport Herediano afronta un panorama muy adverso en su afán de seguir luchando por avanzar a cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí este martes por la noche.

El campeón del fútbol nacional no tiene otro camino que ganar en el estadio Independencia en Nicaragua; de lo contrario, quedarán fuera del torneo nuevamente en fase de grupos, a falta de una jornada para el cierre de la primera ronda del certamen internacional.

Estelí tiene en sus manos el destino del Herediano por Copa Centroamericana (Rafael Pacheco Granados)

El problema para Herediano es que tiene que ganar al Estelí en territorio pinolero; no obstante, el Tren del Norte no sabe lo que es perder en su cancha por un torneo internacional desde el 2023, cuando cayó goleado en la final de ida de la Copa Centroamericana 0-3 ante Alajuelense.

Fuera de ese golpe, los nicaragüenses no conocen la derrota, pese a que se ha medido a clubes de Concacaf de una alta talla.

Desde esa derrota en noviembre del 2023, el equipo de Nicaragua en su cancha se ha medido al América de México, al cual venció 2-1 por la Concacaf Champions Cup del 2024.

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Por Copa Centroamericana han batido al Saprissa y Águila de El Salvador en su estadio en la edición del 2024. Ese mismo año Herediano visitó el mencionado reducto por semifinales y tampoco pudo ganar tras empatar sin goles y luego Estelí sacó la serie en Costa Rica.

Para el 2025, por la Concacaf, el Estelí venció a los Tigres de México 1-0, y por la Centroamericana de dicho año no avanzaron de fase de grupos, pero en sus juegos en casa se impusieron nuevamente al Águila, grande de El Salvador, y al Hércules, del mismo país.

Alajuelense es el último equipo en vencer al Estelí en su cancha por torneo internacional en 2023.

En este año, los pinoleros han jugado solo un juego internacional en su estadio, y acabó con victoria de 3-1 ante el Alianza de El Salvador.

Alajuelense es el único equipo que ha salido airoso en esa final de ida del 2023 con la victoria, y en la misma final del 2024 con un empate a uno para después sentenciar el cetro en el Morera Soto.