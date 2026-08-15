Herediano condenó los insultos y matonismo de Kristian Mora y afirmó que tomaría medidas legales al respecto

Kristian Mora está en la mira de la polémica tras los insultos que dio contra el exjugador Jean Scott. (Captura de video/Captura de video)

El Club Sport Herediano publicó este sábado un comunicado de prensa en el que condenó con firmeza los insultos que el periodista Kristian Mora dirigió a Jean Scott.

Los florenses afirman que lamentan lo que sucedió con el exjugador de su institución, quien, por realizar una publicación en sus redes sociales, fue agredido verbalmente.

“El Club Sport Herediano rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia, intimidación o agresión, dentro o fuera de los estadios.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con Jean Scott al finalizar el encuentro disputado ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde. Jean es exjugador de nuestra institución, aficionado herediano y, sobre todo, una persona cercana y querida dentro de nuestra familia rojiamarilla”, indicaron.

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El campeón nacional hizo un llamado a que se preserve siempre el respeto y nunca se recurra a la violencia por ningún motivo, e indicó que analizará si caben las acciones legales correspondientes.

“El fútbol debe ser siempre un espacio de respeto y convivencia. Ninguna diferencia, opinión o resultado deportivo justifica los insultos, las amenazas o cualquier forma de violencia.”

“Desde el Club Sport Herediano expresamos nuestra solidaridad y respaldo a Jean. Asimismo, nuestro Departamento Legal analiza lo sucedido con el propósito de determinar las acciones legales correspondientes”, finaliza la nota.

Un video publicado este sábado por Scott muestra el momento en que Mora protagonizó un bochorno, don insultó de manera bastante vulgar y amenazó al exjugador florense.