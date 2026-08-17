Jefferson Brenes tuvo un encontronazo con periodista y le mandó un mensaje a otro tras su doblete

Jefferson Brenes vive un momento muy dulce en el certamen nacional con el Saprissa; sin embargo, luego de sus goles contra Cartaginés, tuvo un pequeño encontronazo con un periodista por unas palabras dichas en el canal que representaba.

El mediocampista, luego de su doblete, en la zona mixta del compromiso ante los blanquiazules, fue consultado por el periodista de Fox Alonso García sobre sus anotaciones y si ya estaba en su mejor momento ahora con los tibaseños.

Brenes se molestó con periodista de Fox (Jose Cordero/José Cordero)

Ante esta consulta, al jugador morado no se le vio contento y no quiso responderle al comunicador, debido a un comentario de otro periodista de dicho medio.

“No me voy a referir al tema, creo que hay un colega suyo que hace poco dio unas declaraciones que, la verdad, son muy amarillistas; creo que, al final de cuentas, con todo el respeto que se merece, todo jugador desea salir al extranjero”.

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“Obviamente siempre toman las palabras que por dos o tres partidos ya quiero salir; yo creo que eso es una falta de respeto hacia mi persona, entonces no me quiero referir más al tema”, comentó el mediocampista morado tras ser figura ante los brumosos.

Jefferson Brenes.mp4

En Fox, hace unos días, el periodista José Pablo Alfaro, hizo un comentario que no le cuadró para nada al volante, tras escuchar a Brenes decir que quería salir al fútbol internacional luego del par de goles que le hizo a Puntarenas.

Jefferson es el goleador del torneo (Jose Cordero/José Cordero)

“Quiere ir al exterior, pero al menos un año bueno completo, en el que usted vea de manera consistente un montón de partidos en los que podamos decir que este jugador piensa más allá, pero sí, en nuestro mediocre fútbol tico usted juega cinco partidos buenos y ya le alcanza para el fútbol internacional, no”, dijo Alfaro en Fox días atrás.

Jefferson es el actual goleador del campeonato nacional después de anotar dos dobletes consecutivos, primero en el Puerto y ahora en la Cueva ante el Cartaginés.