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Andy Reyes vivió un emotivo momento en su carrera tras largo periodo de oscuridad

Reyes anotó un triplete tras mucho tiempo lesionado

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Por Eduardo Rodríguez

El delantero Andy Reyes volvió a jugar y a anotar tres goles este fin de semana en la segunda división luego de vivir un periodo largo de mucha incertidumbre por las lesiones.

Ramonense se impuso a Barrio México en el Ernesto Rohrmoser de Pavas 2-7, partido en el que Reyes marcó en tres ocasiones, para luego dejar un mensaje en sus redes sociales de mucho entusiasmo tras mucho tiempo fuera de las canchas.

Andy Reyes, exjugador del Saprissa
Andy Reyes marcó tres goles el fin de semana (Foto: Instagram Andy Reyes./Foto: Instagram Andy Reyes.)

“Nuevamente, gracias a Dios por permitirme disfrutar de mi pasión y por volver a anotar, esta vez en 3 ocasiones”.

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“Volví a donde me lesioné hace 1 año y 3 meses aproximadamente y solo queda decir que Dios todo lo hace por alguna razón, solo tenemos que confiar en Él”.

“Y para el pueblo Ramonense que esta unión con poetas sea el inicio de grandes cosas para poner a la institución donde se merece, ya ustedes saben dónde”, puso en su Instagram.

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Andy Reyes
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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