Mariano Torres y su sincera autocrítica pese al arrollador paso de Saprissa en el semestre

Mariano Torres fue claro sobre la autocrítica que realizan pese a las victorias. (Jose Cordero/José Cordero)

Mariano Torres, capitán de Saprissa, fue muy directo y sincero sobre su evaluación del gran momento que vive el club, que suma siete victorias al hilo entre el arranque del Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

El argentino dejó espacio para la autocrítica y afirma que a lo interno deben hablar para corregir detalles que todavía tienen que afinar, pese al buen momento en general.

“Estamos contentos, obviamente, de que hayamos podido ganar todos los partidos y la mayoría de buena forma, pero creo que tenemos cosas por mejorar también, pero siempre es bueno corregir ganando, se está viendo un buen Saprissa, esto recién empieza y falta mucho camino por recorrer y esperemos seguir de esta forma”, comentó.

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Le consultamos al capitán sobre cuáles son esos detalles que deberían corregir, pero con una sonrisa nos dijo que tampoco iba a soltar tanto.

“Son cosas que lo hablamos internamente con el profe, porque no se puede decir todo para que los rivales sepan”, comentó.

Mariano Torres fue muy sincero sobre la autocrítica en el Saprissa

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La próxima parada del Monstruo será en el estadio Carlos Ugalde ante el Inter San Carlos el próximo domingo, mientras que esta semana tendrá descanso en la Centroamericana.