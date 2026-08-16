Bancy Hernández respondió a la polémica por el gol que Cartaginés reclamó como falta

Bancy Hernández marcó el tercer gol del Saprissa este sábado ante el Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

Bancy Hernández volvió este sábado al gol con el Saprissa en una jugada que en un principio generó muchos reclamos de parte de los jugadores del Cartaginés, los cuales alegaron una falta previa contra el defensor Diego González.

El extremo nicaragüense le robó en tres cuartos de cancha el balón al brumoso y este se fue de cara al marco para definir con calidad y frialdad ante la salida de Kevin Briceño.

Luego de la revisión de la jugada, el árbitro Steven Madrigal, con el apoyo del VAR, determinó que todo estuvo legal y que era gol válido.

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Tras el juego, Bancy habló sobre el tanto y lo que pasó desde su punto de vista, ante la consulta que le hizo La Teja.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar, eso es lo más importante, de poder aportar al equipo, en ningún momento hice falta, yo estaba consciente que había peleado limpiamente el balón para anotar, lo tenía claro, es una oportunidad muy grande para agarrar confianza”, indicó.

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Bancy busca recuperar la confianza con Saprissa

El pinolero, además del gol, lució bien, se asoció de buena forma con sus compañeros, realizó buenos recorridos y en este inicio de torneo se le vio con más confianza.

“Tienen que entender que hay momentos malos que a veces el jugador pasa, pero siempre hay que estar tranquilos, con la cabeza en alto para levantar el nivel y apoyar al equipo.

“Que un jugador pase un mal momento es algo que siempre va a suceder y la gente a veces habla porque quiere, pero yo sigo trabajando, estoy muy tranquilo de aportar al equipo, vine para esto y ojalá se den las cosas”, comentó.

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Bancy Hernández suma 108 minutos en el torneo

En el certamen vigente, Hernández ha disputado los cuatro partidos hasta el momento, pero en todos entró como variante, por lo que suma 108 minutos y un gol.