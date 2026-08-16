Hernán Medford disfruta el gran momento que vive Saprissa

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, no quiso hablar de casos puntuales de su equipo luego de la victoria ante Cartaginés y dijo que destacó el trabajo en equipo.

Tras el partido de este sábado, el Pelícano dijo estar muy contento con el resultado y reconoció el buen trabajo del Cartaginés.

“Fue un partido muy bonito. Cartago es un gran equipo. Hoy fuimos superiores a ellos. Tácticamente, hicieron lo que trabajaron en la semana.

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Hernán Medford, técnico del Saprissa salió más que satisfecho con el resultado del juego ante Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Y fuimos efectivos. Nos hicieron dos goles, hacía tiempo no nos hacían dos goles y nos llevamos los tres puntos. Me siento muy contento con los muchachos”, afirmó.

Nada de caritas

Hernán agregó que se siente tranquilo porque en todas las líneas del equipo están bien.

“Los jugadores están bien enfocados, entienden que los exijo demasiado y cuando ganan los exijo más.

“Falta mucho todavía. Celebramos el partido, no celebramos nada más porque no hemos ganado otra cosa”, recalcó.

El timonel destacó que lo que más le gusta es el trabajo en equipo y la competencia interna.

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Saprissa venció 3-2 al Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Lo que más me gusta del equipo es el conjunto, aquí no hay individualismo, eso aquí no lo permito.

“Es un equipo muy sólido, competitivo y el equipo sabe a lo que juega, tiene la idea clara y hay fuerte competencia, aquí el que me hace caritas lo mandó para la casa”, afirmó.