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Hernán Medford disfruta el gran momento que vive Saprissa

Luego del partido de este sábado, el Pelícano dijo estar muy contento con el resultado y reconoció el buen trabajo del Cartaginés

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, no quiso hablar de casos puntuales de su equipo luego de la victoria ante Cartaginés y dijo que destacó el trabajo en equipo.

Tras el partido de este sábado, el Pelícano dijo estar muy contento con el resultado y reconoció el buen trabajo del Cartaginés.

“Fue un partido muy bonito. Cartago es un gran equipo. Hoy fuimos superiores a ellos. Tácticamente, hicieron lo que trabajaron en la semana.

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15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Hernán Medford, técnico del Saprissa salió más que satisfecho con el resultado del juego ante Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Y fuimos efectivos. Nos hicieron dos goles, hacía tiempo no nos hacían dos goles y nos llevamos los tres puntos. Me siento muy contento con los muchachos”, afirmó.

Nada de caritas

Hernán agregó que se siente tranquilo porque en todas las líneas del equipo están bien.

“Los jugadores están bien enfocados, entienden que los exijo demasiado y cuando ganan los exijo más.

“Falta mucho todavía. Celebramos el partido, no celebramos nada más porque no hemos ganado otra cosa”, recalcó.

El timonel destacó que lo que más le gusta es el trabajo en equipo y la competencia interna.

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15/08/2026, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 4 del torneo de apertura 2026 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Saprissa venció 3-2 al Cartaginés. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Lo que más me gusta del equipo es el conjunto, aquí no hay individualismo, eso aquí no lo permito.

“Es un equipo muy sólido, competitivo y el equipo sabe a lo que juega, tiene la idea clara y hay fuerte competencia, aquí el que me hace caritas lo mandó para la casa”, afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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