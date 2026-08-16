(Video) Jefferson Brenes revela si alcanzó su mejor nivel con Saprissa

Jefferson Brenes ha marcado cuatro goles en los últimos dos juegos del Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Dos dobletes al hilo ubican a Jefferson Brenes como el goleador del Apertura 2026 y lo sitúan en un momento deportivo muy bueno para el volante del Deportivo Saprissa, tras apenas cuatro fechas en el campeonato nacional.

El futbolista morado anotó por partida doble el 8 de agosto en el estadio Lito Pérez ante el Puntarenas FC y repitió ocho días después ante el Cartaginés en la Cueva.

Las anotaciones no solo han sido vitales para darle dos triunfos a Saprissa y ubicarlo en el liderato del certamen con marca perfecta, doce de doce puntos, sino que además han sido auténticos golazos, como los que hizo contra los brumosos.

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Jefferson Brenes vive un gran momento con Saprissa

El gran arranque de Brenes hizo que muchos lanzaran la pregunta de si estábamos frente al ‘prime’, es decir, la mejor forma del jugador en el cuadro morado, una consulta que La Teja le hizo tras el encuentro contra el decano del fútbol tico.

“Ahí voy poco a poco, partido a partido, tomando confianza, tranquilo, enfocado en mejorar, porque al final de cuentas de eso se trata todos los días.

“Al final de cuentas yo sé que por portar un número (el diez) llevo otro peso, pero lo más importante es rescatar el trabajo del equipo, sentirme bien y por ahí puedo aportarle al equipo en algunas cosas”, indicó.

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Jefferson Brenes evalúa cómo ha sido su rendimiento este torneo

La lesión que frenó a Jefferson Brenes

Jefferson fue claro al decir que le ha costado recuperar su nivel, especialmente tras una lesión que lo tuvo alejado de las canchas durante bastante tiempo.

En diciembre de 2024, Saprissa confirmó que el jugador debió ser operado de los meniscos de la rodilla derecha, lo que lo mantuvo fuera de competencia hasta abril de 2025.

“Me costó, no lo voy a negar ni voy a mentir en eso, me costó tomar el ritmo, creo que no tenía esa seguidilla de partidos que me ayudaran, siempre me lo cortaban, pero me lo tomé de la mejor manera, enfocado en trabajar”.

“También yo tenía dos o tres de no hacer una pretemporada, entonces sabía que al meterme de lleno en una pretemporada con el equipo me iba a ayudar físicamente a retomar mi nivel”, destacó.

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La confianza de Hernán Medford también ha sido clave

Jefferson Brenes anotó dos golazos ante el Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

Otro factor importante pasa por la confianza que esta temporada le han dado Hernán Medford y el cuerpo técnico, a quienes agradeció y destacó por su mejora.

“Hernán sabe muy bien lo que le puedo dar, hace rato no hacía una muy buena pretemporada, la disfrutamos mucho que es lo importante y cada jugador ha entendido el rol que tiene. Obviamente no es fácil jugar y que al próximo partido te sienten, pero eso habla de la competencia que hay en el camerino y eso nos ayuda a todos a crecer”, dijo.