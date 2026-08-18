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Herediano oficializó las acciones que advirtió sobre Kristian Mora en el caso de Jean Scott

Herediano procedió de forma oficial con una queja sobre el accionar de Kristian Mora acerca del exjugador Jean Scott

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Por Sergio Alvarado
Kristian Mora y Jean Scott Enfrentamiento en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada 15 de agosto Fotografía: La Nación/FacebookJean Scott
Kristian Mora fue denunciado por el Herediano y Jean Scott ante la Unafut. (Fotografía: La Nación/FacebookJean Scott/La Nación)

El Club Sport Herediano confirmó este lunes que envió una queja formal ante la Unafut tras los insultos y amenazas que el periodista Kristian Mora realizó contra el exjugador Jean Scott el viernes 14 de agosto en el estadio Carlos Ugalde en San Carlos.

Herediano presentó queja ante Unafut por caso Kristian Mora

Aquel día, el narrador arremetió durísimo contra el exfutbolista, quien andaba en la cancha como creador de contenido y colaborador del departamento de prensa florense.

Tanto el club rojiamarillo como Scott le ratificaron a La Teja que presentaron sus alegatos a Unafut para que esta realice la investigación.

“Hoy le comuniqué a Unafut formalmente nuestra preocupación por la situación ocurrida, en la que Jean Scott fue objeto de insultos y agresiones verbales. Y dejar constancia de lo sucedido y procurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir”, indicó José Pablo García, director de Comunicación del CSH.

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Unafut no se referirá más al caso

Tras las novedades, le consultamos a la Unafut cuáles serían los pasos a seguir ahora y cómo se procedería en esos casos; sin embargo, en la entidad nos respondieron que ya no se referirían más a este tema.

La Unafut le indicó a La Teja el sábado que aún no tenía una denuncia al respecto, pero que “realizaremos un análisis y determinar las acciones correspondientes según reglamento”.

LEA MÁS: Kristian Mora rompió reglamento de prensa de Unafut y podría enfrentar un severo castigo

Reglamento de Unafut establece normas para periodistas

La Unafut dispone de un reglamento que deben acatar los periodistas y cualquier otra persona acreditada para los partidos que organiza, tanto en los estadios como en las actividades a las que asistan.

El “Reglamento de Comunicación y Prensa” establece, entre otras cosas, las normas de comportamiento que deben seguir los periodistas.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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