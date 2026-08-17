Unafut sorprende a quién designó como el primer anotador del Apertura 2026

La Unafut le brindó el primer gol del certamen al joven Santiago Vargas, del Club Sport Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

La Unafut sorprendió este lunes al confirmar que el futbolista del Herediano, Santiago Vargas, fue el primer anotador del Apertura 2026, tras anotar en el partido de la jornada uno contra el Puntarenas FC.

Mediante un comunicado de prensa, el organizador del torneo nacional confirmó que rechazó la apelación que hicieron los chuchequeros para recuperar los tres puntos que les restaron ante el Team por la alineación indebida del defensor Wálter Cortés.

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La Unafut dejó en firme entonces la victoria del Team por 3-0, en la que anuló el gol marcado por el extremo Dariel Castrillo, pero no así el que los florenses hicieron ese día.

“No se le asignarán puntos ni goles a favor, al club afiliado infractor. Únicamente, se le asignarán como goles en contra los que hubo durante el partido. En caso de no haber recibido goles o recibiere menos de tres, el marcador final será de cero goles a favor y tres en contra”, explicaron.

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Para Vargas, fue su primer gol en la máxima categoría, por lo que ahora será aún más significativo al quedar en la historia del fútbol nacional.