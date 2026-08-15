Kristian Mora rompió reglamento de prensa de Unafut y podría enfrentar un severo castigo

Kristian Mora podría ser sancionado por Unafut por romper el reglamento de medios. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El periodista Kristian Mora se metió en graves problemas al insultar y ofender al creador de contenido Jean Scott este viernes en el estadio Carlos Ugalde en San Carlos.

Un video publicado este sábado por Scott muestra el momento en que Mora protagonizó un bochorno, tras insultar de manera bastante vulgar y amenazar al exjugador florense.

La Teja le consultó a la Unafut al respecto y, mediante su oficina de prensa, nos indicó que de momento no ha recibido ninguna denuncia sobre el caso.

“En UNAFUT no hemos recibido una denuncia oficial de ninguna de las partes. Sin embargo, procederemos a realizar un análisis y determinar las acciones correspondientes según el reglamento”, indicaron mediante un mensaje a La Teja.

La Teja se enteró de que las denuncias se presentarían en los próximos días ante el ente deportivo.

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Reglamento de Unafut establece normas para periodistas

La Unafut dispone para los periodistas o cualquier persona que va acreditada a los partidos que organiza un reglamento que deben de acatar en estadios o actividades a los que asista.

El “Reglamento de Comunicación y Prensa” establece, entre otras cosas, las normas de comportamiento que deben seguir los periodistas.

En el artículo 5 establece que se considerará falta disciplinaria cualquier acción u omisión que implique hechos como los de faltar el respeto o insultar a otros en el estadio.

“El personal acreditado deberá mantener, en todo momento, una conducta profesional, respetuosa y acorde con el ejercicio periodístico, absteniéndose de realizar manifestaciones efusivas, expresiones de parcialidad, comportamientos indebidos o cualquier otra acción u omisión que altere el orden, la seguridad o el normal desarrollo del evento. El incumplimiento de esta disposición facultará a la organización del club o de UNAFAT el retiro inmediato del recinto”, indica el reglamento.

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Las sanciones que contempla el reglamento

La norma dispone que las sanciones podrían aplicarse dependiendo de la recurrencia y el tipo de falta cometida, además indica que las sanciones no solo serían para la persona sino que también podrían aplicarse al medio de comunicación que representa.

“Incumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento en materia de zona mixta previa y posterior al partido, conferencias de prensa, desfile protocolario; así como inducir, promover, solicitar o generar actuaciones contrarias a este Reglamento a los jugadores, cuerpos técnicos y oficiales de club, ocasionará una sanción a la persona involucrada y al medio de comunicación que represente.”

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Según establece, un primer incumplimiento podría castigarse con una amonestación por escrito; un segundo, con la suspensión temporal de acreditaciones de 3 a 5 fechas según la gravedad de la falta, y un tercero, con la revocatoria definitiva de acreditaciones para competencias organizadas durante la temporada por UNAFUT.