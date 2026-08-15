Jean Scott sobre altercado con Kristian Mora: “Él quería que yo lo golpeara”

El exfutbolista Jean Scott conversó con La Teja sobre el altercado que tuvo este viernes con el periodista Kristian Mora tras el partido entre San Carlos y Herediano, en el Estadio Carlos Ugalde.

Scott publicó este sábado un video en redes sociales denunciando la supuesta agresión que recibió de la figura de Fox Costa Rica, posterior al juego, debido a una publicación que él había hecho sobre una aparente deuda de Mora con Hacienda.

Jean Scott suele hacer análisis y resúmenes de los juegos del Herediano para las redes. (Captura pantalla/Captura pantalla)

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En la grabación se escucha a Kristian dirigir varios insultos contra Scott, e incluso un golpe muy fuerte; sin embargo, Jean afirmó a este medio que la situación no pasó a mayores y no hubo agresión física.

Él, también creador de contenido, sí aseguró que Kristian intentó provocarlo con algunos gestos, como para que él diera el primer paso para agredirlo físicamente. Por dicha, nada de eso ocurrió.

El periodista deportivo guarda silencio sobre el caso, a pesar de los múltiples intentos que ha hecho La Teja para comunicarse con él y obtener su reacción a las acusaciones.

Mientras esperamos a que Kristian se pronuncie, esto es lo que nos contó Jean Scott.

-¿Cómo se inició todo?

Normalmente grabo un video post partido siempre que juega Heredia. De hecho, la cámara estaba encendida porque yo iba a empezar a grabar y en eso Kristian pasó, me dijo lo que me dijo y empezó a increparme.

Después aparecieron dos personeros de la seguridad privada de San Carlos y dos muchachos que estaban juntando la basura en la gradería y le dijeron a Kristian que se fuera, que no hiciera más problemas.

-¿Hubo agresión física?

No hubo contacto físico. Yo ni siquiera le iba a levantar la mano porque soy consciente de que al final el que pierde es uno, pero me insultó, probablemente me dijo lo que él piensa de mí y se volvió y me dijo que seguro me pagarían y se fue.

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En la grabación se escucha como un golpe. ¿Qué pasó ahí?

Él llevaba unas cosas en la mano y las tiró hacia la gradería. En el momento en que más se me acercó, sí puso la mejilla para que yo le pegara. Lo que quería era que cayera en su juego y, de alguna manera, intentó que yo lo agrediera; pero no hubo contacto físico en ningún momento.

Él quería que lo golpeara, porque hacía gestos, como que me ponía la mejilla para ver cómo reaccionaba yo; pero los brazos ni los levanté porque tengo claro que si yo ponía un dedo encima, el perjudicado iba a ser yo y me iban a vetar para entrar a los estadios. Y no voy a poner en riesgo mi proyecto en redes sociales por darle el gusto de pegarle.

La denuncia de Jean Scott contra Kristian Mora

¿El encontronazo fue tras el partido?

Sí, como 10 o 15 minutos tras el partido. En la gradería donde puse mi cámara para grabar ya no había público. Estaban los dos muchachos que recogían basura en la gradería, y los dos oficiales, un señor y una señora, que habían llegado de la seguridad privada para decirle que se fuera.

-¿Lo sacaron a la fuerza o solo le pidieron que se fuera?

Le pidieron que se fuera, nada más. Cuando él empezó a caminar, los dos personeros de seguridad se quedaron ahí, entre donde estaba él y donde estaba yo, para que él no pasara.

-¿Pasó algo antes o todo fue en ese momento que quedó grabado?

No. De hecho, durante el partido ni siquiera lo vi. Llegué tarde de tiempo al partido y estuve en la cancha tomando fotos al jefe de prensa del Herediano, a los jugadores y a la afición de Heredia. Fue hasta el final que nos vimos.

-¿Qué iba a grabar en ese momento si ya el partido había terminado?

El video está publicado en redes sociales. En todos los partidos del Herediano, grabo siempre un video de cómo estuvo el partido. Hago un resumen y estoy a punto de empezar a grabarlo. En el video que subo hablando del partido, la cámara está en la misma posición.

-¿El problema lo originaron sus publicaciones sobre las supuestas deudas que él tiene con Hacienda?

Subí una historia. Correcto, pero él nunca me dijo nada. Subí la publicación y nunca me dijo nada. Evidentemente, sabía que no le había gustado y ayer (viernes) pasó lo que pasó. Es más, nunca le había hablado a él en mi vida.

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-¿Va a tomar alguna medida contra Kristian?

Hay gente que se ha acercado a darme primero el apoyo, que lo agradezco, y ahí he recibido información sobre cómo podría proceder, pero hoy, Día de la Madre, no es día para ponerme a hacer esas cosas, pero ya mañana (domingo) veré cómo proceder con el tema del reglamento de Unafut.

Kristian Mora se enfrenta a una nueva polémica. (Captura de video/Captura de video)

-¿Entonces no descarta iniciar un proceso contra él?

Primero tengo que leer bien el reglamento, porque no lo tengo tan claro. Voy a revisarlo para ver qué se puede hacer conforme al reglamento y actuar de manera adecuada.