Ginnés Rodríguez respondió a señora que la llamó “inútil” por su lesión en un dedo

Ginnés Rodríguez reaccionó al comentario que recibió de una seguidora mientras continúa recuperándose de su lesión. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

Ginnés Rodríguez volvió a contar cómo sigue su dedo después del accidente doméstico que sufrió a inicios de agosto y, de paso, le respondió a una seguidora que le dejó un comentario bastante fuerte en redes sociales.

La presentadora había contado que se cortó un dedo de la mano derecha mientras lavaba un vaso en su casa. Debido a la lesión, tuvo que recibir atención médica y recientemente regresó al hospital para revisar cómo ha evolucionado.

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Fue precisamente durante esa visita cuando se encontró con un comentario de una seguidora identificada como Xinia, quien cuestionó que se ausentara de sus labores por la lesión.

“Ayyy Dios mío por una cortadilla en el dedo no va a trabajar Ginnés hoy tampoco, qué inútil esa mujer”, escribió la seguidora.

Rodríguez compartió el mensaje con sus seguidores y reaccionó con un tono irónico.

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“Esas palabritas tan bonitas ahí que se le salieron desde lo más profundo del corazón, ella está muy preocupada por mí”, dijo la presentadora.

La presentadora mostró cómo continúa la recuperación de su dedo después del accidente que sufrió en su casa. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

Ginnés explicó qué pasó con su dedo

La presentadora también mostró que, debido a la lesión, los médicos le colocaron un “estate quieto”, como ella misma lo describió, para ayudar a inmovilizar parte del dedo mientras continúa su recuperación.

Rodríguez aprovechó la situación para hacer una comparación entre ese dispositivo y la manera en que algunas personas deberían manejar los comentarios negativos que reciben.

“Métanse en la vara antes de que le digan algo a doña Xinia”, comentó.

Posteriormente, la presentadora profundizó en su reflexión y aseguró que muchas veces las palabras negativas que una persona dirige hacia los demás dicen más sobre quien las pronuncia que sobre quien las recibe.

“Así como un estate quieto ocupamos para que un inútil no nos arruine el día, y nos traume el resto de nuestra vida. Y es tomar conciencia que una crítica, envidia, mala vibra, las feas palabras más que reflejar lo que sienten por nosotros, reflejan su historia de vida”, expresó.

De esta manera, Ginnés dejó claro que, más allá del comentario que recibió, prefiere tomar este tipo de situaciones como una oportunidad para recordarles a sus seguidores que una crítica no debería determinar cómo se sienten ni cuánto valor le dan a lo que hacen.

La presentadora continúa recuperándose de la lesión que sufrió en su casa y ha ido compartiendo con sus seguidores parte de este proceso.