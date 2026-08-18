Muere influencer brasileña en persecución policial que terminó en fatal accidente

La influencer brasileña Alana Alves da Silva murió a los 28 años en un accidente de tránsito. (Alana Alves da Silva/Alana Alves da Silva)

La influencer brasileña Alana Alves da Silva, de 28 años, murió en un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en medio de una persecución policial en Minas Gerais, Brasil.

El hecho ocurrió a inicios de agosto, en la carretera BR-251, en el municipio de Salinas, y dejó un saldo de siete personas fallecidas.

De acuerdo con información publicada por medios brasileños y por People en Español, Alana viajaba como pasajera en un vehículo que era perseguido por la Policía Federal de Carreteras después de que el conductor no se detuviera ante una orden de tránsito.

Según las autoridades, dentro del automóvil fueron encontrados aproximadamente 137 kilos de marihuana.

La persecución se extendió durante unos 10 kilómetros. En determinado momento, el conductor intentó adelantar a varios vehículos utilizando el carril contrario, pero terminó chocando de frente contra otro automóvil.

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Alana murió junto a otros dos ocupantes

En el vehículo donde viajaba la influencer también iban Pedro Yan Linhares Gutiérrez, de 24 años, quien conducía, y Ramon Silverio Nogueira, de 19.

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Los dos hombres murieron en el lugar del accidente, al igual que Alana.

Otra mujer de 20 años que viajaba en el mismo automóvil sobrevivió al impacto, pero fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El otro vehículo involucrado en el choque también tuvo consecuencias mortales. Sus cuatro ocupantes fallecieron en el sitio.

Las víctimas fueron identificadas como Argemiro Machado da Silva, de 79 años; Valmir Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; y Gilmar Bispo dos Santos, de 46.

Alana era conocida por sus videos en redes sociales

La muerte de la joven generó conmoción entre sus seguidores, pues era conocida en redes sociales por compartir parte de su vida cotidiana, además de realizar videos de humor y bromas.

Alana tenía cerca de 60.000 seguidores en Instagram, donde mostraba diferentes momentos de su día a día.

Además de su faceta como creadora de contenido, la brasileña estaba vinculada al mundo del ejercicio y tenía su propia marca de fitness, Latina Fitness, desde donde compartía rutinas y publicaciones relacionadas con un estilo de vida saludable.

El accidente ahora es investigado por las autoridades brasileñas, que deberán determinar las circunstancias exactas de la persecución y del choque que acabó con la vida de siete personas.