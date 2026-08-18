Gustavo Peláez se pronuncia tras fatal accidente de tránsito: “Me ha costado encontrar las palabras”

“Gracias por no ser indiferentes”: el sentido mensaje de Gustavo Peláez después de una semana difícil

Gustavo Peláez se refirió por primera vez públicamente a lo vivido después del fatal accidente de tránsito ocurrido el martes 11 de agosto de 2026, en el cual falleció un motociclista de 22 años.

El presentador y comediante compartió este lunes un mensaje por medio de una historia en su cuenta de Instagram, exactamente una semana después del suceso.

“Después de lo vivido la semana pasada, me ha costado encontrar las palabras para expresar todo lo que siento”, escribió Peláez al iniciar su publicación.

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El accidente ocurrió sobre el puente del río Pirro, en la radial Santa Ana-Belén, cerca de las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, en San Rafael de Alajuela.

Peláez viajaba en su vehículo acompañado de su hijo cuando ocurrió el choque. Ambos resultaron ilesos. El motociclista fallecido fue identificado con los apellidoa Ortega Hernández, de 22 años.

Agradeció las muestras de cariño

En su mensaje, el colombiano se concentró en agradecer a las personas que estuvieron pendientes de él y de su hijo durante los días posteriores al accidente.

“Gracias por cada mensaje, cada llamada, cada palabra de cariño, solidaridad y esperanza. Gracias a quienes estuvieron pendientes, a quienes preguntaron cómo estábamos mi hijo y yo, a quienes me acompañaron desde cerca y también desde la distancia”, expresó.

El comunicador también tuvo palabras para su familia y para la otra familia afectada por lo sucedido.

“Mi corazón y mis oraciones están con mi familia y la otra familia afectada. Que Dios nos dé fortaleza, consuelo y esperanza para seguir adelante”, agregó.

“Gracias por estar”

Peláez cerró su publicación reiterando el agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas durante la última semana.

“A todos los que estuvieron pendientes de mí: gracias por no ser indiferentes. Gracias por estar. Gracias por tanto cariño”, señaló.

Finalmente, aseguró que recibe esas muestras de apoyo “con el corazón lleno de gratitud”.