Esto dice el papá de motociclista fallecido en accidente con Gustavo Peláez

Steven Andrés Ortega Hernández, de 22 años, salió de su casa rumbo al trabajo, como lo hacía todos los días, pero este martes 11 de agosto su familia recibió una llamada que cambió sus vidas.

El joven se dirigía hacia una empresa de implementos médicos en San Antonio de Belén, Heredia, cuando sufrió un accidente de tránsito que terminó con su vida.

Steven viajaba en la motocicleta que había comprado hace aproximadamente dos años cuando, por razones que todavía están bajo investigación, chocó contra un carro conducido por el comediante Gustavo Peláez.

La tragedia fue reportada a las 5:53 a. m. de este martes.

Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, la familia de Steven intenta asimilar la pérdida y conocer qué fue exactamente lo que ocurrió.

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Steven Andrés Ortega Hernández, de 22 años, salió de su casa en moto rumbo al trabajo cuando ocurrió un choque en el que se vio involucrado, el carro lo manejaba el comediante Gustavo Pelaéz. Foto: Jenaro Ortega (Jenaro Ortega/Jenaro Ortega)

Se enteraron por el gafete

Jenaro Ortega, papá de Steven, conversó con La Teja este miércoles mientras trasladaba el cuerpo de su hijo mayor hacia Upala, Alajuela, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

Don Jenaro contó que no recibió directamente la noticia en el lugar del accidente. La familia se enteró de manera inesperada.

Según relató, unas personas que pasaban por la carretera vieron el gafete que llevaba Steven y que pertenecía a su trabajo y avisaron a la empresa de la tragedia.

“Unos muchachos que iban ahí en la carretera vieron el carné de trabajo que llevaba mi hijo, llamaron a la empresa y ellos llamaron a la familia”, explicó el padre.

Así fue como la noticia llegó hasta los seres queridos del joven.

Steven vivía aproximadamente a 10 minutos de su lugar de trabajo y recorría diariamente esa ruta en motocicleta, por lo que, según su papá, conocía bien la zona.

“Lo que más quiero es que se aclare las cosas”

Jenaro aseguró que todavía desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente y señaló que, hasta este miércoles, el conductor involucrado no había tenido un acercamiento con la familia.

Para él, lo más importante ahora es conocer la verdad sobre lo sucedido.

“Lo que más quiero es que se aclaren las cosas, saber cómo ocurrió esto. Mi hijo tenía por delante todo un futuro”, expresó el papá.

La Teja ha intentado por diversos medios contactar a Peláez, pero hasta el momento ha sido imposible localizarlo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

El presentador y comediante Gustavo Peláez fue una de las personas involucradas en el accidente entre un carro y una motocicleta, que dejó al motociclista fallecido, en Belén, Heredia, el 11 de agosto 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

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Un joven guerrero que soñaba con el fútbol

Además de trabajar, Steven tenía una pasión que lo acompañó desde joven: el fútbol.

Su papá lo describió como un muchacho talentoso que soñaba con llegar a jugar en la Primera División de Costa Rica.

“Mi hijo era muy apreciado, sus compañeros lo querían, él soñaba jugar en primera división; por circunstancias de la vida no lo pudo hacer porque tuvo una operación en el cráneo y se le dificultó su sueño en el fútbol. Era un joven que tenía talento y era un excelente futbolista”, recordó Jenaro.

Steven Andrés Ortega Hernández, tenía 22 años, soñaba con ser futbolista. (Cortesía/Cortesía)

Hace aproximadamente 10 años, Steven enfrentó una operación en la cabeza debido a una sinusitis. Su padre lo recuerda como un guerrero que logró salir adelante de aquella situación.

Ahora, sus compañeros de trabajo y personas cercanas se han convertido en un apoyo importante para la familia durante el duelo.

Jenaro asegura que las muestras de cariño y solidaridad le han dado fuerzas para enfrentar la pérdida de su hijo mayor.

Él agradece las ayudas económicas para terminar de pagar el funeral de su hijo. Así que si está a su alcance, puede hacerlo al Sinpemóvil 8463-2954 a nombre de Jenaro Ortega.