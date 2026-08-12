Esto es lo último que se sabe de Reinaldo Pineda, el turista que se perdió en el Chirripó

Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó, el punto más alto de Costa Rica, mientras equipos de rescate y funcionarios de distintas instituciones mantienen la búsqueda para tratar de encontrarlo.

El hombre, vecino de Llorente de Tibás, San José, ingresó al Parque Nacional Chirripó junto con un grupo de personas para realizar el recorrido y tenía previsto llegar hasta la cumbre.

Sin embargo, durante el trayecto ocurrió el momento que ahora concentra la atención de los equipos de búsqueda.

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Reinaldo Pineda Lizano, de 58 años, cumple este miércoles 12 de agosto dos noches desaparecido en las montañas del cerro Chirripó. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Según la información conocida hasta ahora, este martes 11 de agosto el grupo se encontraba realizando el recorrido, cuando llegaron al sector conocido como Valle Los Conejos, Pineda se habría separado de sus compañeros para adelantarse.

El resto del grupo continuó el recorrido y posteriormente regresó hasta Base Crestones.

Fue entonces cuando se percataron de que Reinaldo no había regresado con ellos.

Preguntaron al personal del lugar si lo habían visto llegar, pero nadie tenía información sobre su paradero. A partir de ese momento se confirmó que el hombre estaba desaparecido y se activaron las labores para localizarlo.

En el Valle Los Conejos a 2800 metros de la cumbre del Chirripó fue donde se le vio por última vez a Reinaldo Pineda. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Es la primera vez que visitaba el Chirripó

Uno de los datos que conocen quienes participan en la búsqueda es que esta era la primera vez que Pineda visitaba el Chirripó.

Personas que lo conocen lo describen como un hombre con buena condición física, aunque las características del terreno y las condiciones climáticas de la zona mantienen la preocupación por su paradero.

El Chirripó es el punto de mayor elevación de Costa Rica y, debido a la altura, las temperaturas disminuyen considerablemente a partir del atardecer, una situación que aumenta la preocupación conforme pasan las horas sin localizar al turista.

Equipos se preparan para continuar la búsqueda

Desde las primeras horas de este miércoles, cruzrojistas, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras personas se reunieron para planificar la continuación del operativo.

Los equipos especializados analizan las zonas que deberán recorrer y las estrategias que utilizarán para tratar de encontrar a Pineda.

La Cruz Roja ya había desplegado personal de la Unidad de Búsqueda y Rescate Terrestre, la Unidad de Drones y la Unidad Canina para apoyar las labores, confirmaron que enviaron a 22 cruzrojistas.

Mientras avanzan las horas, familiares y allegados mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y que los equipos puedan dar con su ubicación en las montañas.