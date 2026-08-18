Majo Ulate responde con todo a polémica de Mira quién baila que la sigue hace un año

Majo Ulate explicó en Instagram las razones por las que este año sí aceptó participar en “Mira quién baila”. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Majo Ulate decidió responder directamente una de las preguntas que surgió después de confirmarse su participación en “Mira quién baila”: ¿por qué este año sí aceptó formar parte del programa después de haber rechazado anteriormente esa posibilidad?

La creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para recordar lo que había dicho hace un año sobre el espacio televisivo y posteriormente explicó qué cambió en su vida para tomar una decisión diferente.

En la publicación compartió una captura de sus declaraciones anteriores, en las que afirmaba que entre 2023 y 2025 había rechazado propuestas para participar porque sus prioridades eran otras.

Ahora, Ulate asegura que las circunstancias son diferentes.

Una de las principales razones mencionadas por Ulate tiene que ver con el momento personal y físico que atraviesa.

“Es porque estoy en mi mejor momento físicamente hablando, estoy con mi mejor condición física, estoy sin mascota, estoy sin hijos, estoy con una pareja estable, compartiendo las responsabilidades y los gastos y un montón de cosas más de una casa, no estoy sola”, explicó.

“Porque me dio la gana”

Pero Ulate no se quedó únicamente con las razones personales. También aseguró que las peticiones de sus seguidores influyeron y reconoció que tenía ganas de probar algo distinto.

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“Porque ustedes me lo han pedido demasiado, porque quería hacer algo diferente, porque me dio la gana, porque ustedes saben que yo siempre me he regido bajo mis propias reglas y se me antojó”, expresó en Instagram.

Ahora Ulate deberá enfocarse en el programa dónde dejará atrás el maquillaje para concentrarse en el baile.