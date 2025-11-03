Deportes

Esposa de Gerson Torres deslumbró con su disfraz en fiesta de Halloween, véalo aquí

La esposa del jugador del Saprissa, Gerson Torres, la pasó de lo mejor en una fiesta de Halloween

Por Yenci Aguilar Arroyo

El sábado por la noche, decenas de personas consiguieron sus mejores disfraces para celebrar Halloween, y una que no se perdió este festejo fue Vanessa Arce, esposa de Gerson Torres.

La pareja del jugador del Saprissa la pasó de lo lindo en una actividad que tuvo lugar en el Parque Diversiones y Vanessa deslumbró con su atuendo.

Vanessa Arce, esposa de Gerson Torres.
Vanessa Arce, esposa de Gerson Torres la pasó genial en una fiesta de Halloween. Instagram Vanessa Arce. (Instagram Vanessa Arce./Instagram Vanessa Arce.)

El disfraz de la esposa de Gerson Torres

Arce se fue disfrazada de Blanca Nieves y llamó la atención de los asistentes al evento.

Mientras que Gerson se recupera de una lesión, la guapa modelo y maquillista se fue de fiesta con sus amigas.

Nuevos fichajes de Saprissa. Gerson Torres
Gerson Torres, jugador del Saprissa se recupera de una lesión. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
