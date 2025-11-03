Esposa de Gerson Torres deslumbró con su disfraz en fiesta de Halloween, véalo aquí

El sábado por la noche, decenas de personas consiguieron sus mejores disfraces para celebrar Halloween, y una que no se perdió este festejo fue Vanessa Arce, esposa de Gerson Torres.

La pareja del jugador del Saprissa la pasó de lo lindo en una actividad que tuvo lugar en el Parque Diversiones y Vanessa deslumbró con su atuendo.

Vanessa Arce, esposa de Gerson Torres la pasó genial en una fiesta de Halloween. Instagram Vanessa Arce. (Instagram Vanessa Arce./Instagram Vanessa Arce.)

LEA MÁS: Gerson Torres respondió así tras la lluvia de críticas de la afición del Saprissa

El disfraz de la esposa de Gerson Torres

Arce se fue disfrazada de Blanca Nieves y llamó la atención de los asistentes al evento.

Mientras que Gerson se recupera de una lesión, la guapa modelo y maquillista se fue de fiesta con sus amigas.

LEA MÁS: Gerson Torres hizo algo tras firmar con Saprissa que le va a doler a los heredianos